Demokratizace umělé inteligence. Startup Filuta AI získává přes 50 milionů | E15.cz

„Vývoj našeho produktu vyžaduje 10 let práce a dvěma zakladatelům by trvalo jeho dodání na trh pět let. Ve 12 lidech dokážeme produkt dodat výrazně dříve,“ uvedl Filip Dvořák, který s Martinem Douškou startup založil teprve v minulém roce. Oba zakladatelé za sebou mají například zkušenosti z Microsoftu, Googlu nebo z práce pro bankovní gigant Barclays.

Filuta AI se zaměřuje na vývoj programu na bázi umělé inteligence, který by měl na základě dat umožnit firmám navrhnout způsob automatizace. V současné době je stále využívání umělé inteligence pro firmy nákladné, což je pro její využití nadále velká bariéra. V případě Filuty AI by se tak mohla automatizace rozšířit. Právě to byl jeden z důvodů, proč se do projektu rozhodl investovat také fond Nation1. „Důvěru v projekt nám pak potvrzují také profesní zkušenosti obou zakladatelů, takže jsme se rozhodli podpořit je už v pre-seedovém kole,“ prohlásil partner fondu Marek Moravec.

Spolu s Nation1 peníze do českého startupu poslala také skupina investorů sdružených pod iniciativou Czech Founders, což je organizace spojující české startupisty, jejichž prostřednictvím investují například Richard Valtr, Hubert Palán nebo Jakub Havrlant. Filuta AI získal peníze také od SPM Investu, což je investiční fond, který spravuje peníze zakladatelů herního studia Bohemia Interactive Marka Španěla a Slavomíra Pavlíčka. Dalšími investory jsou Microsoft a projekt EU Horizon pro výzkum a inovace.

Peníze Filuta AI využije pro růst týmu a urychlení vývoje. Už v současné době Filuta AI pracuje na využití technologie společnosti Bohemia Interactive nebo Liftago. „Naše technologie dramaticky zrychluje návrh řešení inteligentní automatizace, tedy kombinace z průmyslu známé automatizace a umělé inteligence. Navíc je široce aplikovatelná na celou řadu odvětví a v podstatě dokáže vyřešit jakýkoli problém, pro který existují data,“ tvrdí Dvořák.

Startupy využívající umělou inteligenci se v poslední době v Česku objevují čím dál více. V minulém roce dosáhly na investici například startupy Digitoo nebo Weboard, v tuzemsku také působí další firmy jako Rossum, Resistant AI nebo Instacover.