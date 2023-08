Zájem o tepelná čerpadla a klimatizace roste. Panasonic rozšiřuje svou výrobu v Plzni | e15.cz

„Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou, jakožto ekologický a úsporný zdroj tepla, stále více oblíbená jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí starších objektů. Mezi roky 2019 a 2022 se poptávka na evropském trhu zdvojnásobila, a to na tři miliony prodaných kusů ročně. V tomto období vyrostl Panasonic v segmentu tepelných čerpadel čtyřikrát. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli rozšířit výrobní kapacity v plzeňském závodě,” uvedl Hiroshi Komatsubara, výkonný ředitel firmy Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech.

Podnik, který loni v březnu skončil v Plzni po čtvrtstoletí s výrobou televizorů, začal v roce 2018 vyrábět vnitřní jednotky čerpadel a od letošního 3. července venkovní jednotky. Do roku 2030 chce vyrábět milion čerpadel ročně, uvedl Radek Vach, ředitel obchodního plánování Panasonic, která se v době výroby televizorů jmenovala Panasonic AVC Networks Czech.

Nová budova má celkem 24 662 metrů čtverečních. Na budově jsou instalovány solární panely, které se potenciálně mohou rozšířit na celou plochu střechy. Podle generálního ředitele Panattoni pro Česko a Slovensko Pavla Sovičky, je Panasonic zásadním výrobcem a zaměstnavatelem na Plzeňsku už od roku 1996, kdy zde otevřel svou první výrobní halu. Tehdy se jejich výroba věnovala televizorům.

Investice 7,6 miliardy

Japonská korporace Panasonic hodlá do roku 2025 investovat do svého závodu v Plzni 7,6 miliardy korun, což je za poslední léta rekordní suma v porovnání s ostatními průmyslovými firmami v kraji.

„Dnes máme kolem 800 zaměstnanců, necelá třetina z nich jsou agenturní. Každý měsíc přijímáme desítky lidí a budeme dále masivně nabírat vyšší stovky zaměstnanců,“ řekl Vach. Do března 2026 jich chce mít podnik 2000. Do loňského března, po konci výroby televizorů, odešlo z firmy 900 až 1000 lidí, z toho asi 400 kmenových. „Sezvali jsme 40 firem z okolního regionu a ty si je okamžitě rozebraly. A teď jak začínáme nabírat, tak se znovu ptají, jestli by u nás nebylo místo,“ uvedl.

Plzeňský podnik loni vyrobil sto tisíc tepelných čerpadel, letos plánuje až dvojnásobek, do dvou let se chce dostat na 550 tisíc kusů. První venkovní jednotky Panasonic vyrobené 3. července jsou s ekologickým chladivem R290 - tato zařízení se dosud produkovala jen v Asii.