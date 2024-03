Zbraně dokážou investorovi vystřelit stovky procent. Vede ta, která zabila Billyho Kida

Pojďme se podívat na jednu hvězdnou investici. V roce 1976 Harrison Ford střílel bílé záblesky z pistole s označením BlasTech DL-44 Heavy Blaster, když ztvárnil roli Hana Sola v prvním filmu Star Wars. Po natáčení se pistole ztratila a pro pokračování museli tvůrci nechat vyrobit jinou, pro jistotu ve třech kopiích. Letos tenhle kousek vstoupí do historie. Bude zapsán v Guinnessově knize rekordů v kategorii Nejdražší zbraňová rekvizita prodaná v aukci.

Majitel londýnského rekvizitářského domu Bapty & Co. Terry Watts vyhrabal Fordovu hvězdnou pistoli v inventáři své společnosti, kam krátce předtím na šéfovské místo nastoupil. Během aukce pořádané společností Rock Island Auction Company v roce 2022 se kousek prodal za 1 057 500 dolarů, tedy dnešních více než 31 milionů korun.

Tahle historka by mohla být jen zábavnou epizodou ve světě showbyznysu, kdyby se ovšem něco podobného neodehrávalo ve skutečném světě zbraňového sběratelství.

Byla to velká událost, když český prezident Petr Pavel přijel v dubnu loňského roku do Kyjeva na návštěvu za Volodymyrem Zelenským. Předal mu při té příležitosti ručně rytou pistoli CZ 75 z edice Řád Bílého lva z produkce České zbrojovky. Protože uherskobrodská společnost nyní prodává své limitované série zbraní také formou NFT, byl k mání i digitální otisk Zelenského pistole. Vydražil se na pomoc Ukrajině, firma ovšem sumu nezveřejnila.

Poslední slova parašutistů na pistoli

Dostat se lze ale k jiným číslům limitovaných edic České zbrojovky. Hned ta první z roku 2000 patřila výročí 25 let jejích „pětasedmdesátek“. Nesla název Silver Anniversary a byla určena pro trh v USA, kde mají české zbraně slušné jméno. Cena pistole byla 900 dolarů. „Následně jsme dohledali, že v roce 2021 se kus číslo 376 prodal za 2300 dolarů,“ říká Radek Hauerland, který má v České zbrojovce na starosti vnější vztahy. Pistoli shodou okolností vydražil stejný dům jako zbraň Hana Sola z Hvězdných válek, tedy společnost Rock Island Auction.

V roce 2017 na výročí 75 let od operace Anthropoid firma vyrobila sto kusů zbraní, na něž vyryla poslední slova parašutistů, kteří v kryptě kostela svatých Cyrila a Metoděje bojovali po atentátu na říšského protektora Heydricha o život: „Jsme Češi, nikdy se nevzdáme, slyšíte, nikdy.“ Cenu zbraně firma stanovila na necelých 70 tisíc korun. „V roce 2022 jsme zaznamenali poptávku po koupi téhle zbraně za 450 tisíc korun,“ říká Radek Hauerland. To je přes 640 procent výnosu za pět let.

Zda ji ale koupěchtivý zákazník získal, není jisté. Limitované edice od České zbrojovky na trhu běžně nejsou k mání a veškeré zbraně, které takto firma nabízela, se vyprodaly.

Zásadním zlomem byl pro Českou zbrojovku rok 2018. Tehdy vydala edici Republika. Vzniklo v jejím rámci 100 kusů pětasedmdesátek a jednu z nich, s výrobním číslem CSR-1946 obdržel tehdejší americký prezident Donald Trump z rukou někdejšího premiéra Andreje Babiše. Cena téhle pistole byla na trhu už na 200 tisících korunách, přesto za ni zájemce v aukční síni Goltzova tvrz dal v roce 2022 celých 980 tisíc korun. To je 490 procent za čtyři roky.