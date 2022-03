Zisk Huawei stoupl díky prodeji Honoru. Tržby ale kvůli sankcím klesly | E15.cz

Tržby se loni snížily o 29 procent na 636,8 miliardy jüanů, v souladu s předpovědí firmy z prosince.

„Navzdory poklesu tržeb v roce 2021 se zvyšuje naše schopnost vytvářet zisk a generovat peněžní toky a jsme lépe schopni se vyrovnat s nejistotou,“ uvedla finanční ředitelka Meng Wan-čou, která se loni vrátila z Kanady, kde byla zadržována téměř tři roky.

Vláda bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila na Huawei sankce kvůli obavám o národní bezpečnost. Americké firmy tak nesmějí s Huawei obchodovat, což mimo jiné znamená, že Huawei nesmí používat ve svých chytrých telefonech systém Android firmy Alphabet a další důležité technologie původem z USA.

Americké sankce spolu s koronavirem mají dopad na Huawei a přiměly firmu k tomu, aby v listopadu 2020 prodala divizi telefonů střední třídy Honor. První peníze z prodeje obdržela společnost v březnu 2021. Huawei také prodal zhruba ve stejné době svoji divizi serverů x86.

Meng, která je dcerou zakladatele Huawei, byla zadržena v Kanadě v prosinci 2018 poté, co na ni newyorský soud vydal zatykač, protože se podle vyšetřovatelů snažila zakrýt pokusy společností napojených na Huawei prodat vybavení do Íránu, v rozporu s americkými sankcemi. Loni v září jí ale bylo umožněno vrátit se do Číny, protože se podařilo uzavřít dohodu s americkými prokurátory.

Firma po uvalení amerických sankcí zintenzivnila výzkum a vývoj v oblastech jako zelená energie a autonomní řízení. Zvýšila také prodej své řady hardwarových produktů pro spotřebitele. Tržby z prodeje tzv. nositelné elektroniky (wearables) a chytrých obrazovek stouply o 30 procent, napsala agentura Reuters.