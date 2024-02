Recenze na headset od Applu jsou doposud skutečně nadšené, zařízení za v přepočtu 85 tisíc korun si hned získalo srdce mnohých technologických nadšenců. Schopnost sledování pohybu očí a „průhled“ (Passthrough) do reálného světa oslnila, obří očekávání od nového typu zařízení z dílny cupertinského velikána tak byla naplněna.

Mark Zuckerberg ale nadšení nesdílí. „Konečně jsem vyzkoušel Apple Vision Pro. A víte, musím říct, že předtím jsem čekal, že Quest bude pro většinu lidí výhodnější, protože je opravdu dobrý a asi sedmkrát levnější. Ale po použití Vision Pro si prostě nemyslím, že Quest je lepší jen z hlediska nižší ceny, ale je i lepším produktem. Tečka,“ řekl ve videu na Instagramu šéf Mety. Quest narozdíl od Vision Pro stojí zhruba 12 tisíc korun.

Není divu, že se Zuckerberg vyjádřil k novému produktu Applu, jelikož uvedením na trh se z obou společností staly přímí rivalové o to, kdo rostoucí odvětví virtuální reality ovládne. Apple, kterému už více než dekádu šéfuje Tim Cook, už v několika případech dokázal, že co se týče vývoje a výroby hardwaru zřejmě neexistuje na světě úspěšnější firma. Pokud by se tak Applu podařilo zákazníky přesvědčit o tom, že se mu povedlo to stejné, co u iPhonů, byl by to pro ostatní výrobce headsetů problém: Apple by znovu udával trendy.

„Různé společnosti dělají různá designová rozhodnutí pro headsety, které vyvinuly, ale celkově je Quest lepší pro drtivou většinu věcí, ke kterými lidé používají smíšenou realitu,“ říká ve videu čtvrtý nejbohatší muž světa. Podle něj je zařízení od Mety mnohem pohodlnější, a to zejména díky nižší váze a absenci kabelu. Ten je na Apple Vision Pro kvůli připojení k baterii, kterou si lidé mohou připnout třeba na pásek od kalhot nebo strčit do kapsy.

Zuckerberg zároveň oceňuje na Apple Vision Pro kvalitu obrazu, zároveň ho ale překvapuje, jak moc kvůli tomu konkurenční společnost snížila úroveň komfortu. Líbí se mu také funkce na základě sledování očí, které byly v dřívějších verzích headsetu Quest a které zřejmě budou i v budoucích modelech.

Video šéf Mety ukončuje myšlenkou o tom, že v některých technologiích vítězí uzavřené modely, jako v případě Apple a jeho rodiny zařízení, ale v některých případech lidé od elektroniky naopak chtějí otevřený přístup, který jim umožní například kombinaci se službami od jiných firem. Jako příklad dává operační systém Windows a věří, že podobný přístup bude úspěšnější i v případě headsetů pro virtuální realitu.