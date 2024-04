Tržby podniku v prvním čtvrtletí vzrostly o 27 procent na 36,5 miliardy dolarů. Analytici podle společnosti LSEG předpokládali, že budou činit 36,2 miliardy dolarů. Akcie firmy před zahájením obchodování odepisují téměř 13 procent.

„Začátek roku byl dobrý,“ napsal ve výsledkové zprávě zakladatel a šéf firmy Mark Zuckerberg. „Nová verze Meta AI s (velkým jazykovým modelem) Llama 3 je dalším krokem k vybudování přední světové umělé inteligence. Zaznamenáváme zdravý růst ve všech našich aplikacích a pokračujeme ve stabilním pokroku i v budování metaverza,„ dodal.

Společnost očekává, že její kapitálové výdaje se budou letos pohybovat v rozmezí 35 až 40 miliard dolarů. V předchozí prognóze uváděla 30 až 37 miliard dolarů. Firma rovněž upravila prognózu celkových výdajů, a to na 96 až 99 miliard dolarů z původních 94 až 99 miliard dolarů.

Meta aktualizuje své produkty pro nákup reklamy pomocí nástrojů AI a krátkých videoformátů, aby zvýšila růst tržeb. Podnik dále zavádí funkce AI, jako je chatovací asistent, aby zvýšila angažovanost na svých sociálních sítích.

„Meta vykázala dobré výsledky a překonala odhady čtvrtletních tržeb již posedmé v řadě, zatímco překonání čistého zisku v prvním čtvrtletí letošního roku bylo již páté za sebou. Výsledky táhl opět reklamní segment společnosti. Stalo se tak poté, co se americká ekonomika vyhnula recesi a poptávka po reklamě zůstala nadále silná,“ uvedl k výsledkům analytik XTB Tomáš Cverna.

Analytik Portu Marek Pokorný má za to, že akcie firmy do červených čísel poslal výhled tržeb na druhé čtvrtletí. „Podle Mety budou výnosy v rozmezí 36,5 miliard dolarů až 39 miliard dolarů, zatímco se očekávalo 38,2 miliardy dolarů,“ připomíná. „Navzdory výsledkům, které znepokojily trh, zůstává Metě do budoucna řada silných stránek. Dost pravděpodobně se totiž stala jedním z celkových vítězů v AI odvětví s dostatečně silnou technologií na to, aby nadále zlepšovala své možnosti i v oblasti reklamy,“ dodává Pokorný.