Firmy z celého světa působící v IT oboru už od ledna zrušily přes 34 tisíc pracovních míst. Společnosti snižují své výdaje a přesměrovávají zaměstnance na jiné úkoly, aby měly více prostředků na investice do nových oblastí, především do generativní umělé inteligence. Výrazně více než na zbytek odvětví propouštění dopadá na herní průmysl. Lidí se ale zbavovali i ti největší, jako je Microsoft nebo Meta.

Od začátku roku společnosti, mezi které patří vedle Microsoftu také eBay a Paypal, ale také spousta dalších, menších, propustily některé stovky, jiné i tisíce lidí, píše deník Financial Times s odvoláním na data internetové stránky Layoffs.fyi. Letos už snižovalo počty zaměstnanců 138 firem z IT oboru.

Propouštějí zatím méně než na začátku loňského roku. Za celý rok 2023 ale zrušily 263 tisíc pracovních míst a ani letos to nebude jiné. „Propouštění bude pokračovat a může se zhoršovat. Je to nakažlivé,“ citují Financial Times analytika společnosti Jefferies Brenta Thilla.

Štíhlejší firma funguje lépe. A investora to potěší

Vedle uvolnění prostředků na investice se firmy podle analytiků zbavováním se zaměstnanců také pokoušejí zavděčit investorům a dokázat jim, že dbají na vyvážené hospodaření. „Musíme zvýšit efektivitu tím, že snížíme prioritu některých našich stávajících projektů, ale musíme také investovat do nějakých nových,“ prohlásil nedávno například šéf Spotify Daniel Ek.

Společnost Meta, jíž patří například sociální sítě Facebook a Instagram, v roce 2022 propustila 11 tisíc lidí a loni rozdala dalších deset tisíc výpovědí. Firma přitom minulý týden oznámila ztrojnásobení čtvrtletního zisku a rozhodla, že vůbec poprvé vyplatí dividendu. Šéf Mety Mark Zuckerberg během konferenčního hovoru s analytiky po oznámení výsledků vysvětloval, že společnost musí propouštět a krotit výdaje, aby mohla „investovat do dlouhodobých, ambiciózních vizí kolem AI“. Meta podle něj navíc jako štíhlejší společnost lépe funguje.

Také největší evropská softwarová firma SAP chce během následujících dvou let investovat přibližně miliardu eur do umělé inteligence. Zároveň přesměruje přibližně osm tisíc pracovníků na jiná místa a počítá i s tím, že mnozí odejdou. Firma ale zároveň bude najímat nové experty na AI. Celkový počet zaměstnanců by se tak neměl měnit.

Hráč i ti, co je sledují: propouštěl nejen Microsoft

To rozhodně neplatí pro videoherní průmysl. Zatímco ještě v roce 2020 toto odvětví rostlo o osm procent, loni to bylo už jen 0,6 procenta, ukazuje analýza společnosti Newzoo. Asi nejviditelnější je propouštění 1900 pracovníků herní divize Microsoftu. Ta se loni výrazně zvětšila, když Microsoft za 69 miliard dolarů koupil Activision Blizzard, tvůrce známých her jako Call of Duty, Diablo nebo Candy Crush.

Propouštěli ale i mnozí další. Vývojář Epic Games (známý mimo jiné střílečkou Fortnite) loni škrtl 16 procent pracovních míst. Společnost Riot Games (například League of Legends) v lednu oznámila, že plánuje propustit desetinu svých pracovníků, tedy 530 lidí. Amazonem vlastněná platforma Twitch, jež umožňuje fanouškům her sledovat, jak jiní lidé hrají hry, v lednu propustila 500 lidí, tedy 35 procent svých zaměstnanců. Přitom už před rokem o práci přišlo 400 jejích pracovníků. Magazín PC Gamer odhaduje, že loni herní firmy propustily 11 250 lidí, letos jen za leden dostalo výpověď už skoro šest tisíc zaměstnanců.

Jedním z důvodů propouštění ve videoherních společnostech byla jejich sázka na vývoj nových online multiplayerových her, o jaké byl velký zájem v době pandemie. U hráčů ale neuspěly.

Covid je pryč, vracíme se do reálného světa

Také pětice technologických gigantů Apple, Amazon, Meta, Microsoft a Alphabet během pandemie nabrala vzhledem k strmě rostoucí poptávce po jejich službách přes 900 tisíc zaměstnanců. Covid lidi přinutil zůstat doma, takže najednou trávili mnohem více času online. Jenže po odeznění zdravotní krize se svět do značné míry vrátil ke svým dřívějším zvykům.

Ani velké technologické firmy tak na nový trend nemohly nezareagovat. Oproti vrcholu v letech 2021 a 2022 výše zmíněná pětice zrušila 112 tisíc pracovních míst. Přesto jsou stále mnohem větší než před pěti lety.