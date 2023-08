Zůstalo to v rodině. Novým ředitelem značky Botas se stal bratr Václava Staňka | e15.cz

„Jakožto dvě české značky obuvi potřebují každá svou pevnou ruku a vlastní směr. I proto jsem se rozhodl předat vedení značky Botas bráchovi. Přebírá kontrolu od vývoje produktu až po marketing. Jsem nadšený, že i on se pustí do naplňování naší vize a těším se na jeho práci,“ uvedl Václav Staněk.

Jeho bratr a nyní nový ředitel značky Botas od svých 15 let vypomáhal v prvním showroomu společnosti Vasky. „Před dvěma lety začal pracovat na prodejně Na Příkopech a poslední rok ji měl na starosti jako vedoucí. Prodejna vygeneruje ročně obrat v řádech desítek milionů korun a pod jeho vedením měla růstovou tendenci,“ uvedl Václav Staněk. Pod vedením Víta Staňka podle něj představil Botas novou kolekci bot Iconic a svou první kolekci oblečení.

Zlínská obuvnická firma Vasky koupila značku Botas letos na jaře. Cenu společnost nezveřejnila. „Koupili jsme ochranné známky, domény, užitné vzory, co se týče výrobního zařízení, jsou to kopyta a nože,“ řekl tehdy Václav Staněk. Budovy ve Skutči na Chrudimsku, kde se obuv s názvem Botas vyráběla, předmětem prodeje nebyly. Firma Botas je od letoška v likvidaci, podle zástupců podniku za to mohlo zdražení energií a materiálů pro výrobu, výpadek exportu do Ruska a dalších teritorií kvůli válce na Ukrajině i nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.