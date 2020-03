Videokonference z domova. 9 tipů manažera Googlu Petra Šmída | E15.cz

Videokonference už teď a bude to tak jistě i dále zprostředkovávají hlavní spojení nejen mezi mezinárodními týmy, ale nově i mezi těmi, kteří by za běžných podmínek dokázali vše vyřešit v jedné kanceláři. Google patří k firmám, které díky své struktuře, v níž spolupracují týmy rozprostřené po celém světě, na videokonferencích vyloženě stojí. Přečtěte si proto několik osobních tipů od Petra Šmída, který se v Googlu už více než šest let věnuje marketingu pro nefiremní zákazníky po celé střední Evropě a videohovory jsou proto jeho denním chlebem.