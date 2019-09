Hypotéky dál zlevňují, banky nahánějí klienty | E15.cz

Pokles úrokových sazeb úvěrů na bydlení, který podle dat Broker Consultingu nastal začátkem roku, dál pokračuje. UniCredit Bank už v červenci srazila sazby u všech fixací do deseti let na 2,22 procenta. Česká spořitelna v posledních dnech zlevnila hypotéky o tři desetiny procentního bodu. Například hypotéku na deset let teď nabízí za 2,54 procenta. Nižší sazby nabídly i Fio banka a Air Bank.