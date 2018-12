Bod zlomu: realitní trh po letech vzestupu začíná ochlazovat | E15.cz

Do nemovitostí se po několika letech růstu začíná vkrádat přízrak hubenějších časů. Na realitním trhu se za letošní tři čtvrtletí událo nejméně transakcí za poslední čtyři roky, ukazují statistiky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Hubenější roky ohlašují realitní kanceláře, developeři i obchodníci s velkými objekty typu kancelářských center. „Od července je znatelný propad prodejů a počátek druhého pololetí roku je nejhorší za posledních pět let,“ uvedl analytik developerského trhu František Brož z portálu CenovaMapa.org. Přesto se podle něj zlevňování novostaveb přicházejících na trh nekoná.

„V Praze se nabídkové ceny dál nepotkávají s očekáváními klientů a trh zpomaluje. Vyčkávání s nákupem patrné v prémiovém segmentu se pomalu přelévá do hlavního proudu,“ sdělil Karel Bor, šéf realitní kanceláře Lexxus.

Počet majetkových transakcí v realitách se podle katastru od ledna do konce září meziročně snížil o pět procent. Stejně klesl počet nově zapsaných zástavních práv souvisejících hlavně s hypotékami. Podle kanceláře Lexxus viditelně ubylo kupujících do třiceti let či mladých rodin s jedním členem na rodičovské dovolené.

V případě velkých nemovitostí typu kancelářských a obchodních center, skladů či hotelů se letos objem transakcí propadne o 21 procent na 2,9 miliardy eur, uvádějí odhady poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

„V komerčních realitách je stále méně transakcí. Investoři nemají co koupit nebo jsou to jen nemovitosti s hodně nízkým výnosem,“ řekl majitel realitní společnosti Karlín Port Milorad Miškovič.

Na trhu je stále přetlak kapitálu, ale schází nabídka. Velká část atraktivních nemovitostí totiž změnila majitele v posledních letech.

Z posledních velkých transakcí aktuálně ohlásil novou akvizici realitní fond České spořitelny Reico. Za asistence konzultantů ze společností CBRE koupil v Ostravě obchodní centrum Nová Karolina za 5,4 miliardy korun. Prodávající anglickou firmu Meyer Bergman zastupovali poradci z Cushman & Wakefield.

