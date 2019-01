Finep loni prodal o deset procent více nemovitostí. Tržby ale klesly | E15.cz

„Dostupnost bydlení není otázkou úzké sociálně slabé skupiny. Stala se problémem běžné středně příjmové rodiny. Lidé utíkají za hranice Prahy, ale zaměstnání mají stále v jejím širším centru. Jediným dlouhodobě ekologickým řešením je zahušťování města tam, kde existuje dopravní, obchodní i administrativní infrastruktura,“ uvedl generální ředitel holdingu Finep Tomáš Pardubický.

Prodejní ceny nových bytů v Praze vzrostly za poslední tři roky zhruba o tři čtvrtiny a přiblížily se 100 tisíc korun za metr čtvereční. Podle Pardubického je to dáno nejen nedostatečnou výstavbou, ale také opakovaně zvýšenou sazbou DPH nebo růstem cen stavebních prací. „Zásadní dopad má i růst cen stavebních pozemků a technické normy, které jsou jedny z nejpřísnějších v Evropě,“ doplnil Pardubický.

Podle údajů poradenské společnosti Deloitte loni vzrostla průměrná nabídková cena novostaveb v Praze meziročně o 13 procent na 106 511 korun za metr čtvereční. Nabídkové ceny bývají obvykle vyšší než prodejní. Důvodem je to, že nejdříve se prodávají nejlevnější byty, dražší zůstávají v nabídce delší dobu. Podle odhadu developerů se loni v Praze prodalo asi 5000 nových bytů, meziročně téměř o pětinu méně.

Letos Finep plánuje prodat přibližně 500 nových bytů. „Průměrná doba získání všech povolení pro bytový dům v Praze je dnes kolem devíti let. Proto sledujeme životní styl mladé generace, protože dnes kreslíme byty pro lidi ve věku 18 až 25 let, kteří si je za sedm až deset let budou kupovat nebo pronajímat,“ dodal Pardubický.

Realitní kancelář Maxima Reality ze skupiny Finep loni prodala 800 starších bytů a domů, meziročně asi o pětinu méně. Podle Pardubického byl pokles způsoben hlavně zpřísněním podmínek pro poskytování hypoték Českou národní bankou.

Finep působí na českém trhu od roku 1995, postupně rozšířil své aktivity na Slovensko a do Mongolska. Zhruba 60 procent podnikání zabírá stavba a prodej bytů v Praze, necelou pětinu stavba kanceláří v hlavním městě. Finep loni získal územní rozhodnutí pro administrativní komplex City West ve Stodůlkách. Výstavbu plánuje zahájit v letošním roce.