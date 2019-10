Nárůst cen bytů způsobil hlavně stát, tvrdí šéf developera Finep | E15.cz

Největší podíl na téměř stoprocentním nárůstu cen bytů v Praze v poslední dekádě měl stát. Nejvýrazněji se na zdražení podepsalo zavedení daně z přidané hodnoty na byty, celkový vliv státu na ceny bytů dosáhl 52 procent. Na konferenci E15 Premium to uvedl generální ředitel developerské společnost Finep Tomáš Pardubický.

„Jsem velkým fanouškem aktuální snahy o otevření debaty na snížení DPH. Obávám se ale, že při růstu mandatorních výdajů našeho státního rozpočtu k tomu nebude vůle. Každopádně by snížení DPH rozšířilo počet a spektrum lidí, kteří si mohou byt pořídit,“ uvedl Pardubický.

Byty podle Pardubického zdražují i takzvané podmínečné investice, developeři kvůli nim mnohdy nahrazují veřejný sektor. V rámci rezidenční výstavby financují například budování mateřských škol nebo páteřních komunikací, což ve finále zdražuje metr čtvereční bytu v řadu tisíců.

Grafy Finep, bytová krizeAutor: Finep

„Jedním z nejkurióznějších případů byla investice do pobočky pošty na Barandově, kterou sama Česká pošta odmítla vystavět jako zbytečnou. Abychom prošli stavebním řízením, postavili jsme ji a také ji provozujeme,“ přibližuje jeden z příkladů Pardubický.

Výstavbu tato podmínečná investice prodražila o zhruba 20 milionů, což se promítlo do koncové ceny bytu. „Jednalo se o požadavek jednotek obyvatel a nešlo o veřejný zájem. Problém tkví v tom, že dnes nemám politiky, kteří by dokázali rozhodnout o tom, co je a není veřejný zájem. Výstavba je řízena politickým marketingem,“ uzavírá Pardubický.

Stát se podle Pardubického zatím bohužel jenom žhavil cyklus. V době, kdy se byty neprodávaly, uvalil na ně DPH, když o prodej byl zájem, neinvestoval do infrastruktury.

