Konference E15 Premium: Bydlení řeší pětina voličů | E15.cz

Jaká je budoucnost bydlení v Česku? Co čeká velká města a co naopak venkov? Jaké jsou způsoby řešení nedostupnosti bydlení pro většinu skupin obyvatel ze strany státu, obcí a developerů? To jsou hlavní témata konference s názvem Disrupce bydlení, kterou uspořádal deník E15 pod značkou E15 Premium.

“O tom problému víme, snažíme se reagovat, někdy méně a někdy více úspěšně,” uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která byla exkluzivním řečníkem konference. Generální ředitel developera Finep Tomáš Pardubický dodal, že ze strany státu snahu vidí a vítá ji: “Stát, respektive ministerstvo, vizi má. Jenže v podání města a samospráv to naráží na realitu, která se s plány státu nepotkává,” dodal. “Je překvapivé, že bydlení řeší 21 procent voličů, ale nikoho to nezajímá,” podivil se Pardubický.



Problém hlavního města se dá podle Pardubického shrnout do jednoduchého hesla: je nás moc a nevejdeme se. Do několika let přijde podle propočtů Institutu plánování a rozvoje do metropole dalších 160 tisíc lidí a Praha na takový nápor není připravena. “V prstenci kolem narůstá trend suburbanizace, který dělá pak ale problémy uvnitř města,” vysvětluje Ondřej Boháč z IPR s tím, že další lidé pracující v Praze tak budou ve většině případů bydlet ve Středočeském kraji.

Jak dodal partner studia Quarta Architektura Jiří Řezák, každá éra přidala městu jednu vrstvu a Praha organicky rostla. Jenže je prý otázka, jaká vrstva přibyla v době, kdy se ekonomika dostala na vrchol cyklu, společnost je poměrně bohatá a má peníze na rozvoj. “Rozvoj měst převzali na svá bedra soukromí investoři, což je škoda. Mělo by to být o spolupráci s městem, obcí,” připomněl Řezák s tím, že vzorem mohou být třeba Lyon, Vídeň, Hamburk a další zahraniční města. “Aby soukromý sektor subvencoval roli státu, když ještě platí daně, je nepřijatelné,” dodal Pardubický.

Velké téma diskuse byly také ceny nemovitostí. Jak uvedla ministryně Dostálová, monitoruje úřad za dekádu růst cen pod sto procent. Zároveň výstavba v letech 2018 a 2019 vzrostla o osmnáct procent. “Ceny se za desetiletí zvedly neuvěřitelně, ale více než polovinu růstu cen způsobil veřejný sektor,” tvrdí Pardubický, podle nějž z dat poradenské firmy Deloitte vyplývá, že metropoli chybí 22 tisíc bytů na pokrytí aktuální pracovní potřeby. “Já ale myslím, že je to dvojnásobek,” dodal s tím, že vydáno bylo pouhých 1600 stavebních povolení.

Jedním z největších majitelů bytů v hlavním městě je Stavební bytové družstvo. Jen v Praze jde o tři stovky domů a zhruba 20 tisíc bytů. Právě forma družstevního bydlení je do budoucna podle odborníků a řečníků konference jedno z hlavních témat s ohledem na budoucnost bydlení a jeho dostupnosti.

“Proč je ale majitel družstevního bytu hendikepován? Proč si nemůže člen bytového družstva odečítat úroky, na jejichž splácení se v bytovém družstvu podílí, stejně jako příjemce hypotéky?” pokládal řečnickou otázku šéf SBD Praha Martin Kroh. Tím, jak centrální banka změnila podmínky na trhu přijetím opatření o nutné naspořené částce, kterou musí mít zájemce o hypotéku, stala se dostupnost bydlení zas o něco nižší.

“Podle dat ČBA každý pátý Čech z uspořených peněz nezvládne vyžít déle než měsíc a třetina déle než tři měsíce,” upozornil Michal Pokluda z Wüstenrotu. Bydlení tak musejí lidé začít řešit mnohem dříve, než dřív a banky už se podle něj na situaci také naučily reagovat. Orientují se na výrazně mladší klientelu a mají specializované nabídky přizpůsobující se životnímu cyklu obyvatel.

Změny ve výstavbě a obecně na nemovitostním trhu má přinést nový chystaný stavební zákon. “Poprvé v historii by šlo o zásadní zjednodušení procesů,” říká advokát Lukáš Syrový, partner kanceláře Havel & Partners. Na jeho konci slibují úřady jeden úřad jako takový a jedno razítko. “Platit by mohl na přelomu jara léta roku 2021, v listopadu by měl jít do mezirezortního připomínkového řízení a na vládu by se měl dostat na konci ledna příštího roku,” upřesnila ministryně Dostálová.

Partnery akce, která se konala v Českém institutu informatiky a robotiky, byly společnosti Finep, Havel & Partners a Wüstenrot. Server E15.cz přinese shrnutí i dalších bloků konference.

Zaujal vás námět akce a chcete celý časopis na toto téma? Kupte si ho v naší online trafice iKiosek.cz! Dnes objednáte a zítra máte ve schránce. Doprava je zdarma.