Při koupi bytu si dejte pozor na DPH. Víte, v jakých případech ji budete muset zaplatit? | E15.cz

Typicky se jedná o developerské projekty, kdy prodávající společnost je plátce DPH a od kolaudace nemovité věci neuplynulo více než pět let. Prodávající musí nemovitou věc zatížit daní z přidané hodnoty, kterou následně odvede do státního rozpočtu. Pokud se jedná o bytovou jednotku s obytným prostorem do 120 metrů čtverečních, bude prodej podléhat snížené patnáctiprocentní sazbě.

Pokud plocha obytného prostoru přesáhne 120 metrů čtverečních, prodej bude zatížen daňovou sazbou 21 procent. Pokud prodávající je plátce DPH, ale od kolaudace uplynulo více než pět let, bude prodej zcela osvobozen od DPH.

U rodinného domu se podmínky liší pouze hranicí velikosti plochy, s níž se mění výška sazby. S plochou do 350 metrů čtverečních se použije snížená patnáctiprocentní sazba a u větší plochy pak základní sazba 21 procent.

