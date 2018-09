Půjčka od státu pro mladé nabízí nízkou sazbu, ale vyšší splátku. Čtěte, jak o ni zažádat | E15.cz

Nové a zajímavější pobídky v půjčkách na bydlení nabízí Státní fond rozvoje bydlení pro mladé rodiny a páry. Pro získání státního úvěru je jedním z předpokladů péče o dítě do 15 let věku. Hlavní výhodou půjček je hlavně nízký úrok, zejména poté, co Česká národní banka opět zvýšila základní sazbu.