Realitní otesánek. Lidé investují do bytů i parcel | E15.cz

Ceny bytů ještě rostou, i když mírnějším tempem, jejich průměrná plocha se zmenšuje a nabídka je stále nedostatečná. Začátek letošního roku byl dokonce ve znamení jejího výrazného poklesu. Na pražský trh v lednu přibylo jen 157 nových bytů, což je nejméně od roku 2014, odkdy se tento údaj sleduje.

Částečně se tak projevuje loňská zdrženlivost developerů ve spouštění větších projektů či etap, částečně ještě víc zbrzděné povolování staveb kvůli fungování úřadů omezenému lockdowny a karanténami. Letos by se ale podle developerů měla výstavba rozběhnout na plné obrátky.

„Pandemie nevedla k tomu, že bychom museli měnit plány. Lidé ukládají do nemovitostí peníze, značná část hlavně menších bytů se stále kupuje jako investiční bydlení,“ vysvětluje ředitel firmy Geosan Development Petr Beneš.

Největší rezidenční developer Central Group zmrazil před rokem pro své chystané projekty téměř veškerou poptávku po stavebních firmách a do prosince zahájil výstavbu jen dvou menších bytových ­areálů v pražské Libni a v Radlicích. Letos už se chystá rozjet hned několik rozsáhlých projektů v brownfieldech na Žižkově, v Hloubětíně a na Kavčích horách.

„Poptávka na začátku roku byla fenomenální, přestože první dva měsíce bývají z hlediska prodejů slabší. Mezi kupujícími sice odpadli cizinci, byty se nekupují ani na rychlé pronájmy typu Airbnb, ale obrovskou měrou stouply takzvané bezpečné investice. Lidé v nejisté době ukládají do nemovitostí úspory. Obvykle si pořizují jeden dva byty, ale máme i případy nákupu balíků šesti nebo osmi bytů,“ popisuje současnou situaci majitel Central Group Dušan Kunovský.

Zahradní bonus

Jak potvrzují statistiky poradenské firmy Deloitte, ceny vlastnického bydlení od roku 2013 setrvale stoupají. V Praze činila průměrná prodejní cena bytu začátkem letošního roku 103 500 korun za čtvereční metr. HB Index, který pravidelně vydává skupina ČSOB, už u bytů přesáhl 170 bodů, přičemž základní úroveň indexu 100 bodů představují hodnoty nemovitostí k 1. lednu 2010.

Průměrná cena bytů v pražských obvodech Autor: E15

Doslova hitem je teď bydlení s vlastní zahradou, a to bez ohledu na velikost či typ nemovitosti. „Především pro rodiny s dětmi se zahrada stala primárním impulzem ke změně stávajícího bydlení,“ říká ředitel realitní kanceláře Lexxus Peter Višňovský. To je také jedním z důvodů, proč výrazně stoupla poptávka po rodinných domech a rekreačních nemovitostech v okolí Prahy.

Přímo v metropoli jsou delší dobu v kurzu byty s předzahrádkou. „Covid tento trend ještě umocnil. Přízemní byty se zahradou vznikaly prakticky jen u nové výstavby po roce 2000 a je jich tedy velmi omezené množství. Pokud se takový byt nyní objeví v nabídce, ohlas je obrovský a pro mnohé zájemce není cena na prvním místě. Tento byt se pak může prodat o deset až dvacet procent dráže než tentýž o několik pater výše,“ vysvětluje Višňovský.

Hitem jsou i parcely

Ještě větším skokanem, co se poptávky a cen týče, jsou stavební parcely. V metropoli jsou téměř rozebrané, a tak se lidé nerozpakují zamířit kamkoli v dojezdové vzdálenosti. To je případ pozemků, které nabízí nedaleko Poděbrad firma Geosan Development. „Rozjezd prodejů před rokem dvěma byl pozvolný. Ale během loňského léta a podzimu jsme vyprodali první etapu a po ní hned další. V současné době zajišťujeme výstavbu sítí a komunikací tak, abychom mohli v létě předat 52 parcel z první fáze a další etapy budou následovat,“ konstatuje Beneš. Odbyt nezpomalilo ani to, že parcely už dvakrát podražily.

Bytová výstavba v Praze Autor: E15

Trend potvrzují údaje HB Indexu, který u pozemků dosahuje už hodnoty 185 bodů ve srovnání se zmíněnou základní hodnotou sto z roku 2010. Nabídku nebrzdí jen komplikované stavební řízení, ale rovněž pomalý proces změn územních plánů. „Stejně jako u rodinných domů je velký zájem také o pozemky ve větších vzdálenostech od krajských měst. Pozorujeme i trend obcházení regulačních plánů obcí na velikost pozemků prostřednictvím stavění řadových domů jako bytových jednotek,“ dodává šéf odboru nemovitostí Hypoteční banky Petr Němeček.

Podle pražské šablony

Cenová hladina realit stoupá napříč celým Českem, a to i v dosud nejlevnějším Ústeckém kraji. V lednu se v Ústí nad Labem průměrná cena inzerovaného bytu, stažená z realitního portálu, zvýšila o 11 procent na 25 700 korun za čtvereční metr. Pokles podle Deloitte zaznamenal z krajských měst pouze Liberec. Z velkých měst se kromě Prahy vymyká i Brno, kde trh už delší dobu láme rekordy. Metr čtvereční bytu tam vyjde na 81 tisíc korun.

Jak uvádějí statistiky brněnského developera Trikaya, byt 2+kk v novostavbě se teď nabízí v průměru za 5,35 milionu korun. Cena garsonky v Brně poprvé v historii překročila hranici sta tisíc korun za metr čtvereční a průměrná celková cena se přiblížila rekordním čtyřem milionům. Podle analýzy Kanceláře architekta města Brna vzrostla od ledna 2015 do července 2020 průměrná cena za metr čtvereční téměř o 70 procent. Brno tak zhruba kopíruje pražský scénář.

Zato třetí největší tuzemské město není pro bydlení tolik atraktivní a do cen se promítají i nižší příjmy a možnosti profesního uplatnění. Průměrná cena bytu v Ostravě tak atakuje hranici 34 tisíc za metr čtvereční. Z toho se vymykají developerské projekty, jichž je však jen hrstka.