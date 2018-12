Vláda chce finančně motivovat obce, aby stavěly byty | E15.cz

Podle premiéra chybí dostupné bydlení a nájemné je vysoké. Pokud nějaká obec vybuduje například 100 bytů a 20 z nich bude určeno na sociální účely, stát jí poskytne stoprocentní dotaci. „Takže vlastně těch 20 bytů bude zdarma,“ uvedl Babiš. Upozornil i na to, že například v Praze trvá postavení bytu deset let, proto by se měl také změnit stavební zákon.

Ne všechny obce podle zástupců oslovených ČTK program využijí. „V současné době asi neplánujeme, že bychom se do tohoto projektu zapojili,“ uvedl místostarosta Kostelce nad Labem na Mělnicku Vladimír Těšínský (Kostelec – náš domov). Město si podle něj byty prozřetelně nechalo a až na malé výjimky je neprivatizovalo. Podle Těšínského je v Kostelci spíše poptávka po individuální bytové výstavbě.

Podle starosty Dolních Břežan u Prahy a opozičního krajského zastupitele za STAN Věslava Michalika by podpora státu mohla být vyšší. „Jestli jsem to správně pochopil, tak je to vlastně dvacetiprocentní dotace. Mně to připadá málo, aby to bylo opravdu motivační,“ řekl. Dolní Břežany by mohly pomoc státu využít pro projekt výstavby deseti bytů. „Pokud by byla dvacetiprocentní dotace bez nějakých dodatečných podmínek, tak bychom ji využili, protože je lepší dostat něco než nic,“ dodal Michalik.

Ve středních Čechách podle Babiše přetrvávají problémy s vodohospodářskou infrastrukturou v malých obcích, mnoho domácností topí uhlím, v některých oblastech je sucho. Velké množství silnic je v havarijním stavu, letos na jejich opravy vláda kraji poslala 677 milionů korun. Potřeba je dobudovat silniční síť, dálnici do Rakouska nebo Pražský okruh. Kvůli dostavbě okruhu se chce premiér sejít s novým vedením pražského magistrátu. Důležitým úkolem je i budování rychlodráhy do Kladna se zastávkou na letišti, dodal.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se společně se svým náměstkem pro finance Pavlem Vyhnánkem (Praha Sobě) podle svých slov sejde s premiérem Babišem v příštím týdnu.

Již čtvrté setkání primátorů a starostů z regionu se opět koná v Clarion Congress Hotelu Prague ve Vysočanech. Pozvánku na něj dostalo 1140 zástupců středočeských obcí, dorazilo jich 490. Poprvé se podobné setkání uskutečnilo loni v únoru v Kongresovém centru Praha, tehdy se ho zúčastnilo přes 600 starostů. V tomtéž roce v srpnu následovala akce ve Slovanském domě, na kterou dorazilo 450 zástupců obcí. Třetího setkání, které se konalo letos v březnu také v Clarion Congress Hotelu Prague, se zúčastnilo 316 starostů. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) to tehdy označila za dostatečné. Poukázala na to, že hodně starostů je neuvolněných a nemohou si brát na každé setkání dovolenou.