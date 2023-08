Dny evropského dědictví 2023: Termín, čas, seznam památek | e15.cz

Kraj Památka/Obec/Část Prahy Otevírací doba

Hlavní město Praha Dům U Zlatého prstenu - Praha 1 16.9. od 9:00 do 20:00

Hlavní město Praha Grabova vila - Praha 8 10.9. od 12:00 do 18:00

Hlavní město Praha KAPLE SV. ELIÁŠE - Praha 1 9.9. až 10.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, Ďáblice - Praha 8 10.9. od 14:00 do 17:00

Hlavní město Praha Kaple sv. Kláry - Praha Troja 16.9. od 13:00 do 19:00

Hlavní město Praha Kaple sv. Václava - Praha Troja 16.9. od 13:00 do 17:00

Hlavní město Praha Kobyliská střelnice - Praha 8 10.9. od 8:00 do 18:00

Hlavní město Praha Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Praha 8 9.9. od 10:00 do 17:00

Hlavní město Praha Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Praha 8 10.9. od 8:00 do 19:00

Hlavní město Praha Kostel U Jákobova žebříku - Praha 8 9.9. od 10:00 do 17:00

Hlavní město Praha KOSTEL VŠECH SVATÝCH NA HRADĚ PRAŽSKÉM - Praha 1 9.9. až 10.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha KRESBA JANA SLAVÍČKA - Praha 1 9.9. až 10.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha KVĚTNICE - Praha 1 9.9. až 17.9. od 9:00 do 19:00

Hlavní město Praha LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA - Praha 1 9.9. až 17.9. od 9:00 do 22:00

Hlavní město Praha Libeňská synagoga - Praha 8 10.9. od 13:00 do 19:00

Hlavní město Praha Libeňský zámek - Praha 8 10.9. od 12:00 do 18:00

Hlavní město Praha Löwitův mlýn - Praha 8 10.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha Muzeum hlavního města Prahy - Clam-Gallasův palác 16.9. od 11:00 do 18:00

Hlavní město Praha Novoměstská radnice - Praha 2, p. o. 9.9. až 17.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 20:00

Hlavní město Praha Nový židovský hřbitov na Smíchově (Na Malvazinkách) - Praha 5 10.9. od 14:00 do 15:00

Hlavní město Praha Panský statek - Praha Troja 16.9. od 13:00 do 14:00

Hlavní město Praha Podskalská celnice na Výtoni - Praha 2 16.9. od 9:00 do 18:00

Hlavní město Praha PRŮČELÍ DOMU - Praha 1 9.9. až 17.9. do 23:55

Hlavní město Praha Trojský zámek - Trója 16.9. od 11:00 do 13:00

Hlavní město Praha ULIČNÍ FASÁDA ŠKOLNÍ BUDOVY - Praha 1 9.9. až 17.9. do 23:55

Hlavní město Praha Vesnická památková zóna - Osada Rybáře - Praha Troja 16.9. od 10:00 do 19:00

Hlavní město Praha Vila Lanna - Praha 6 10.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha Viniční sloup - Praha Troja 16.9. do 23:55

Hlavní město Praha Viniční usedlost Salabka - Praha Troja 16.9. od 11:00 do 12:00

Hlavní město Praha VYHLÍDKA - Praha 1 9.9. až 10.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha Zahrada Brabcovy vily - Praha Troja 16.9. od 13:00 do 16:00

Hlavní město Praha Zámecký areál Ctěnice - Praha 9 16.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha Zámecký pivovar - Praha 8 10.9. od 10:00 do 18:00

Jihočeský kraj Augustiniánský klášter - rajský dvůr - Tábor 17.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Bechyňská brána, hrad Kotnov, vyhlídková věž Kotnov - Tábor 17.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Biograf Kotva - České Budějovice 16.9. od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Brána Markéta - Opařany 9.9. až 17.9. od 8:00 do 20:00

Jihočeský kraj Bývalý jezuitský klášter - Opařany 9.9. až 17.9. od 8:00 do 20:00

Jihočeský kraj Cisterciácká krajina Vyšší Brod 1.9. až 30.9. do 23:55

Jihočeský kraj Dům č.p.8, náměstí Svobody - Vimperk 9.9. od 9:30 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Dům čp. 140 - Tábor 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Dům čp. 54 - Galerie U Radnice - Tábor 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Dům čp. 62 - Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor 17.9. od 10:00 do 13:00

Jihočeský kraj Dům kultury Metropol - České Budějovice 16.9. od 14:30 do 16:00

Jihočeský kraj Galerie Dolní brána - Prachatice 16.9. od 9:00 do 15:00; 17.9. od 9:00 do 15:00

Jihočeský kraj Galerie O.H.Hajeka - měšťanský dům čp. 184, zv. Bozkovského dům - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 13:00

Jihočeský kraj Hrobka Buquoyů - Nové Hrady 15.9. od 11:00 do 17:00

Jihočeský kraj Hřbitovní kaple - Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 15:00

Jihočeský kraj Hřbitovní kaple Nejsvětějšího Srdce Páně - Vimperk 9.9. od 9:30 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Jemnická škola - Jemnice 3.9. od 11:00 do 16:00

Jihočeský kraj Jihočeská vědecká knihovna - České Budějovice 16.9. od 10:30 do 11:30

Jihočeský kraj Jihočeské muzeum - České Budějovice 16.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Kaple Bolestné Panny Marie a sv. Kříže na Křížové hoře - Český Krumlov 9.9. od 10:00 do 18:00

Jihočeský kraj Kaple Čtrnácti svatých Pomocníků - Vimperk 9.9. od 9:30 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Kaple Panny Marie Loretánské, tzv. Hüblerova kaple - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Kaple sv. Filipa Neri - Patriarcha - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Kaple sv. Markéty - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského - Dačice 9.9. až 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Kláštery Český Krumlov 9.9. od 10:00 do 18:00

Jihočeský kraj Kostel Božího Těla - Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 11:00, od 14:00 do 15:00

Jihočeský kraj Kostel Jana Křtitele - Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 15:00

Jihočeský kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 15:00

Jihočeský kraj Kostel Navštívení Panny Marie - Vimperk 9.9. od 9:30 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Kostel sv. Anny na Libínském Sedle - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Kostel sv. Bartoloměje - Vimperk 9.9. od 9:30 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Kostel sv. Jakuba Většího - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 13:00

Jihočeský kraj Kostel sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 13:00

Jihočeský kraj Kostel sv. Vavřince s renesanční věží - Dačice 9.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00; 10.9. od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Lutheránská modlitebna - Slavonice 9.9. od 10:00 do 11:00, od 15:00 do 16:00

Jihočeský kraj Městská knihovna Písek 16.9. od 10:00 do 12:00

Jihočeský kraj Městská knihovna Prachatice - Husova světnička 16.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Městská věž - Slavonice 9.9. od 10:00 do 17:00; 10.9. od 10:00 do 14:00

Jihočeský kraj Městská věž - Soběslav 9.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Městská zvonice - Vimperk 9.9. od 9:30 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Městské muzeum a galerie Dačice 9.9. až 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Městské muzeum Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Měšťanský dům č.p.142 - Neumanneum, klášter sv. Karla Boromejského - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 11:00 do 13:00

Jihočeský kraj Měšťanský dům č.p.161 - Galerie Neumannka - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 13:00

Jihočeský kraj Měšťanský dům čp. 14 - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Měšťanský dům čp. 465 - Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Museum Fotoateliér Seidel - Český Krumlov 9.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Jihočeský kraj Muzeum české loutky a cirkusu - Prachatice 16.9. od 9:00 do 17:00; 17.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Park - Opařany 9.9. až 17.9. od 8:00 do 20:00

Jihočeský kraj Pevnostní areál Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Jihočeský kraj Podzemní chodby - Slavonice 9.9. až 10.9. od 11:00 do 15:00

Jihočeský kraj Prachatické muzeum 16.9. od 9:00 do 17:00; 17.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Radnice - České Budějovice 16.9. od 9:30 do 15:30

Jihočeský kraj Regionální muzeum v Českém Krumlově 9.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Jihočeský kraj Renesanční dům čp. 480 - Slavonice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 15:00

Jihočeský kraj Rozhledna Libín - Prachatice 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Rožmberský dům - Soběslav 9.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Jihočeský kraj Smrčkův dům - Soběslav 9.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Jihočeský kraj Soběslavský hrad 9.9. od 15:00 do 20:00

Jihočeský kraj Stará radnice č.p. 1 - Tábor 17.9. od 9:00 do 17:00

Jihočeský kraj Státní okresní archiv - České Budějovice 16.9. od 13:00 do 16:00

Jihočeský kraj Státní zámek - Třeboň 9.9. až 10.9. od 11:00 do 12:00, od 13:30 do 14:30, od 15:00 do 16:00; 16.9. až 17.9. od 11:00 do 12:00, od 13:30 do 14:30, od 15:00 do 16:00

Jihočeský kraj Synagoga - Český Krumlov 9.9. od 10:00 do 16:00

Jihočeský kraj Špalíček - České Budějovice 16.9. od 10:00 do 14:00

Jihočeský kraj Trafačka - budova bývalé elektrocentrály - Tábor 16.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Věž Hláska - Soběslav 9.9. od 15:00 do 20:00

Jihočeský kraj Věž kostela sv. Vavřince - Dačice 9.9. až 10.9. od 12:00 do 16:00

Jihočeský kraj Vodárenská věž - Opařany 9.9. až 17.9. od 8:00 do 20:00

Jihočeský kraj Vodárenská věž - Tábor 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihočeský kraj Zámek Bzí - Dolní Bukovsko 30.9. od 10:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Dietrichsteinská hrobka - Mikulov 17.9. od 10:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Dřevěný kostelík - Blansko 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Dům umění (suterén) - Znojmo 15.9. až 16.9. od 9:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Hrnčírna, Oranžerie - Lomnice u Tišnova 10.9. od 11:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Jednota bratrská v Ivančicích 9.9. až 10.9. od 13:00 do 15:30, od 13:00 do 16:00

Jihomoravský kraj Kaple Nejsvětější Trojice v Ivančicích 9.9. od 13:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Kostel Navštívení Panny Marie - Lomnice 10.9. od 13:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Kostel sv. Martina - Blansko 9.9. od 10:00 do 17:00; 10.9. od 10:30 do 17:00

Jihomoravský kraj Měšťanský dům (suterén) - Znojmo 15.9. až 16.9. od 9:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Měšťanský dům (suterén) - Znojmo 15.9. až 16.9. od 9:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Minoritský klášter - Jihomoravské muzeum - Znojmo 16.9. od 10:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Morový sloup - Lomnice 1.9. až 30.9. do 23:55

Jihomoravský kraj Památník Alfonse Muchy - Ivančice 9.9. od 13:00 do 17:00; 10.9. od 13:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Panská sýpka - Lomnice 10.9. od 14:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Radnice - Lomnice 10.9. od 13:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Radnice (suterén) - Znojmo 15.9. až 16.9. od 9:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Radnice Blansko 10.9. od 10:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Renesančně barokní zámek - Lomnice 10.9. od 11:00 do 16:00

Jihomoravský kraj Socha Gambrina - Lomnice 1.9. až 30.9. do 23:55

Jihomoravský kraj Synagoga - Lomnice 10.9. od 13:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích 9.9. od 13:00 do 17:00; 10.9. od 13:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Zámek Blansko 9.9. až 11.9. od 10:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Znojemský hrad - Deblínský zámek - Znojmo 17.9. od 9:00 do 17:00

Jihomoravský kraj Židovský hřbitov - Lomnice 10.9. do 23:55

Karlovarský kraj Areál kláštera klarisek - kostel sv. Kláry - Cheb 14.9. od 10:00 do 12:30, od 12:30 do 17:00

Karlovarský kraj Areál krajinné výstavy Cheb - Krajinka 14.9. od 6:00 do 22:00

Karlovarský kraj Císařské lázně (Lázně I) - Karlovy Vary 16.9. od 10:00 do 18:00

Karlovarský kraj Císařský salonek na nádraží v Mariánských Lázních 15.9. od 13:00 do 14:00, od 14:00 do 15:00, od 15:00 do 16:00, od 16:00 do 17:00; 16.9. od 9:00 do 10:00, od 10:00 do 11:00, od 11:00 do 12:00, od 13:00 do 14:00, od 14:00 do 15:00, od 16:00 do 17:00; 17.9. od 9:00 do 10:00, od 10:00 do 11:00, od 11:00 do 11:30

Karlovarský kraj Galerie umění Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje - Letohrádek Ostrov 16.9. od 15:00 do 22:00

Karlovarský kraj Hlavní kolonáda Mariánské Lázně 1.9. až 30.9. do 23:55

Karlovarský kraj Hrad Loket 14.9. od 14:00 do 18:00; 17.9. od 17:00 do 19:00

Karlovarský kraj Chebský hrad - císařská falc 14.9. od 10:00 do 17:00

Karlovarský kraj Klášterní areál - Ostrov 16.9. od 10:00 do 18:00

Karlovarský kraj Kostel sv. Bartoloměje - Cheb 14.9. od 10:00 do 17:00

Karlovarský kraj Kostel sv. Jakuba Většího - Ostrov 16.9. od 16:00 do 18:00

Karlovarský kraj Kostel sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné - Ostrov 16.9. od 18:30 do 19:00

Karlovarský kraj Kostel sv. Mikuláše - Cheb 14.9. od 10:00 do 17:00

Karlovarský kraj Kostel Zvěstování Panny Marie a křížová chodba ve františkánském klášteře - Cheb 14.9. od 10:00 do 17:00

Karlovarský kraj Městská knihovna - Mariánské Lázně 12.9. od 16:00 do 17:00

Karlovarský kraj Městská spořitelna - Sparkasse Karlovy Vary 17.9. od 10:00 do 16:00

Karlovarský kraj Městské divadlo Mariánské Lázně 12.9. od 14:00 do 16:00

Karlovarský kraj Městské muzeum Mariánské Lázně 16.9. od 9:30 do 17:30

Karlovarský kraj Park Boheminium Mariánské Lázně 11.9. od 10:00 do 18:00

Karlovarský kraj Spa Hotel Svoboda*** Superior - Mariánské Lázně 11.9. od 14:00 do 16:00; 12.9. od 10:00 do 12:00; 14.9. od 14:00 do 16:00

Karlovarský kraj Stará radnice Ostrov 16.9. od 10:00 do 16:00

Karlovarský kraj Zámek Ostrov 16.9. od 9:30 do 17:00

Kraj Vysočina Bazilika sv. Prokopa - Třebíč 16.9. od 13:00 do 17:00

Kraj Vysočina Brána Matky Boží - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Bývalá židovská synagoga - Třešť 9.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Kraj Vysočina Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie a vyhlídková věž kostela - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Dělnický dům - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Domeček (Msgre) F. B. Vaňka v Děkanské zahradě - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 17:00

Kraj Vysočina Dům Gustava Mahlera - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Dům J. A. Schumpetera - Třešť 9.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Kraj Vysočina Fara evangelické církve metodistické - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Galerie výtvarného umění - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Historická radnice - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Horácké divadlo - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Hrobka rodu Schumpeter–Killian - Třešť 9.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Jihlavská brána - Pelhřimov 9.9. od 9:00 do 14:00

Kraj Vysočina Jihlavské historické podzemí - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Kaple Bolestné Panny Marie při kostele sv. Jakuba - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Kaple Panny Marie Sedmibolestné - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 16:00

Kraj Vysočina Kaple sv. Kříže - Kalvárie - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 17:00

Kraj Vysočina Kaple Svatého Kříže + Kostel sv. Trojice (v rekonstrukci) - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Klášterní kostel sv. Rodiny - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Kostel Církve československé husitské a Husův sbor - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Kostel Povýšení sv. Kříže - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Bartoloměje - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 16:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Jakuba Většího - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Jana Křtitele - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Kateřiny Sienské - Třešť 9.9. od 12:00 do 16:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Martina - Třešť 9.9. od 9:00 do 12:00

Kraj Vysočina Kostel sv. Víta - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 17:00

Kraj Vysočina Kostel Sv. Vojtěcha - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Kryt civilní obrany - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Lunetové obrazy - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Městská galerie Hasičský dům - Telč 9.9. až 17.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Kraj Vysočina Městská knihovna - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Městská šatlava - dům čp. 11 - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 17:00

Kraj Vysočina Městská věž při kostele sv. Martina - Třebíč 16.9. od 10:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Kraj Vysočina Měšťanský dům čp. 17 - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Kraj Vysočina Měšťanský dům čp. 3 - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 16:00

Kraj Vysočina Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Muzeum Vysočiny - dům zvaný Havlíčkův - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Oblastní galerie Vysočiny - měšťanský dům Komenského ulice - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Oblastní galerie Vysočiny - měšťanský dům Masarykovo nám. - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Pivovar Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Podzemí ve Svatovojtěšské - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Šrejnarovský dům čp. 10 - Pelhřimov 9.9. od 8:30 do 12:30, od 13:00 do 17:00

Kraj Vysočina Štáflova Bašta - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Štáflova chalupa - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Větrný mlýn - Třebíč 16.9. od 10:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Kraj Vysočina Vězeňský dvůr - Třešť 9.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Věž kostela sv. Bartoloměje - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Kraj Vysočina Věž sv. Ducha - Telč 9.9. až 17.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Kraj Vysočina Vodojem na Strážné hoře - Třebíč 16.9. od 10:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Kraj Vysočina Vyhlídková věž kostela Nanebevzetí Panny Marie - Havlíčkův Brod 16.9. od 9:00 do 16:00

Kraj Vysočina Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba - Jihlava 2.9. od 7:00 do 17:00

Kraj Vysočina Zadní synagoga - Třebíč 16.9. od 9:00 do 17:00

Kraj Vysočina Základní umělecká škola - Jihlava 2.9. od 7:00 do 15:00

Kraj Vysočina Zámek pánů z Říčan - Pelhřimov 9.9. od 10:00 do 17:00

Kraj Vysočina Židovský hřbitov - Třešť 9.9. do 23:55

Královéhradecký kraj Bastion X, Bastion IX, Ravelin XIII a Ravelin XIV v pevnosti Josefov 9.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Divadlo Drak - Hradec Králové 16.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Historická expozice Josefov - Městské muzeum v Jaroměři 9.9. až 10.9. od 10:30 do 11:30, od 12:00 do 16:00

Královéhradecký kraj Historická expozice muzea - Dobruška 16.9. od 9:00 do 11:30, od 12:30 do 17:00

Královéhradecký kraj Husův dům - Hradec Králové 16.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Husův sbor v Jaroměři 9.9. od 9:00 do 16:00; 10.9. od 9:00 do 16:00

Královéhradecký kraj Chrám sv. Mikuláše - Jaroměř 9.9. od 10:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 16.9. od 9:00 do 15:00

Královéhradecký kraj Městské muzeum - Wenkův dům - Jaroměř 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Muzeum magie - Jaroměř 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Královéhradecký kraj Pevnost Josefov - Bastion I a podzemí - Jaroměř - Josefov 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Pevnostní kovárna Josefov - Jaroměř 9.9. až 10.9. od 9:00 do 16:00

Královéhradecký kraj Restaurační pavilon v Jiráskových sadech - Hradec Králové 16.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Společenský dům YMCA - Hradec Králové 16.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Střední průmyslová škola stavební - Hradec Králové 16.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Umělecká kolonie Bastion IV - Jaroměř 9.9. od 10:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Železniční muzeum Výtopna Jaroměř 9.9. od 9:00 do 16:00

Liberecký kraj Bohatická rychta - Bohatice 17.9. od 15:00 do 18:00

Liberecký kraj Bývalý pivovar čp. 1 - Jilemnice 9.9. od 10:00 do 16:00

Liberecký kraj Divadlo Františka Xavera Šaldy - Liberec 9.9. od 9:00 do 12:00

Liberecký kraj Dům Jany a Josefa V. Scheybalových - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Fara čp.19 - Pěnčín u Jablonce nad Nisou 17.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Galerie N - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj GB Beads - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Grandhotel Zlatý Lev - Liberec 9.9. od 8:00 do 16:00

Liberecký kraj Hotel a restaurace Petřín - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Hrad Valdštejn - Turnov 16.9. od 10:00 do 16:00

Liberecký kraj IGI - Vratislavice nad Nisou 9.9. od 9:00 do 19:00

Liberecký kraj Kantorova vila - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kino Radnice - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kino Varšava - Liberec 9.9. od 10:00 do 16:00

Liberecký kraj Kittelův dům čp.10 - Pěnčín u Jablonce nad Nisou 17.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel Dr. Farského - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Nový Bor 13.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel Nejsvětější Trojice - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel Povýšení sv. Kříže - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel sv. Anny - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel sv. Antonína Velikého - Liberec 9.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel sv. Ducha - Nový Bor 14.9. od 17:00 do 19:00

Liberecký kraj Kostel sv. Jakuba Většího - Železný Brod 16.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 15:00

Liberecký kraj Kostel sv. Josefa - Pěnčín u Jablonce nad Nisou 17.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Kostel sv. Vavřince - Jilemnice 10.9. od 14:00 do 15:00

Liberecký kraj Kostel sv.Bonifáce - Liberec 9.9. od 10:00 do 18:00

Liberecký kraj Kulturní a společenské centrum Lidové sady - Liberec 9.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Liberecká radnice - Liberec 9.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Liebiegova vila - Liberec 9.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Městská galerie MY - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Městská knihovna - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 16:30

Liberecký kraj Muzeum skla a bižuterie - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Navrátilův sál - Nový Bor 13.9. od 18:00 do 21:00

Liberecký kraj Nová radnice - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Objekt spořitelny a muzea čp. 37 - Železný Brod 16.9. od 10:30 do 15:30

Liberecký kraj Oblastní galerie - Liberec 9.9. od 10:00 do 18:00

Liberecký kraj Palác Liebieg - Liberec 9.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Památník obětem šoa - Liberec 9.9. od 10:00 do 17:00

Liberecký kraj Pivovar BORN - Nový Bor 12.9. od 9:00 do 11:30, od 13:00 do 16:00

Liberecký kraj Pivovar Konrád - Vratislavice nad Nisou 9.9. od 10:00 do 17:00

Liberecký kraj Radnice čp. 82 - Jilemnice 9.9. od 10:00 do 16:00

Liberecký kraj Roubené stavení čp.57 - Běliště - Železný Brod 16.9. až 17.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Severočeské muzeum - Liberec 9.9. od 10:00 do 17:00

Liberecký kraj Sklářské muzeum - Kamenický Šenov 9.9. až 17.9. od 10:00 do 17:00

Liberecký kraj Sklářské muzeum - Nový Bor 16.9. až 17.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Sokolovna - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Strossova vila - Liberec 9.9. od 9:00 do 16:15

Liberecký kraj Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola - Jablonec nad Nisou 16.9. od 9:00 do 17:00

Liberecký kraj Sušárna chmele - Dubá 9.9. od 13:00 do 18:00

Liberecký kraj Technické muzeum - Liberec 9.9. od 10:00 do 17:00

Liberecký kraj Turistické informační centrum - Nový Bor 15.9. od 10:00 do 11:00, od 15:00 do 16:00

Liberecký kraj Zámek - Jilemnice 1.9. až 3.9. od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00; 5.9. až 10.9. od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00; 11.9. až 17.9. od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00; 19.9. až 24.9. od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00; 26.9. až 30.9. od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Liberecký kraj Zauhlovací a vodárenská věž - Vratislavice nad Nisou 9.9. od 9:00 do 15:00

Liberecký kraj ZŠ Komenského 288 - Jilemnice 9.9. od 10:00 do 16:00

Liberecký kraj Zvonice v areálu kostela sv. Jakuba Většího - Železný Brod 16.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 15:00

Moravskoslezský kraj Bašta městského opevnění - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Bazilika Minor Navštívení Panny Marie - Frýdek-Místek 10.9. od 13:30 do 17:00

Moravskoslezský kraj Evangelický kostel - Frýdek-Místek 10.9. od 13:30 do 17:00

Moravskoslezský kraj Farní kostel Narození Panny Marie - Příbor 16.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Farní kostel sv. Jana Nepomuckého - Štramberk 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Hrad Štramberk s věží Trúba 9.9. až 10.9. od 9:00 do 18:00

Moravskoslezský kraj Jeskyně Šipka - Štramberk 9.9. až 10.9. do 23:55

Moravskoslezský kraj Kaple Bolestné Panny Marie - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel Povýšení sv. Kříže - Karviná 9.9. od 10:30 do 17:30

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Františka Serafínského - Příbor 16.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Jakuba - Frýdek-Místek 10.9. od 13:30 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Jana Křtitele - Frýdek-Místek 10.9. od 13:30 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Kateřiny - Štramberk 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Kříže - Příbor 16.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Marka - Karviná 9.9. od 10:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Petra z Alkantary - Karviná 9.9. od 10:00 do 18:00; 10.9. od 11:30 do 18:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Valentina - Příbor 16.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Měšťanský dům č.p. 32, zv. Stará pošta - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Měšťanský dům č.p. 45, zv. Laudonův - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Muzeum Šipka - Masné krámy - Štramberk 9.9. až 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Muzeum Zdeňka Buriana - Štramberk 9.9. až 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Piaristický klášter - Centrum tradičních technologií - Příbor 16.9. od 8:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Pivovárenská studna - Štramberk 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Radnice - Karviná 9.9. od 10:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Radnice - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Radnice - Příbor 16.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Rodný dům Sigmunda Freuda - Příbor 16.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Zámek Fryštát s vedlejší budovou Lottyhaus - Karviná 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Žerotínský zámek - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Barokní kašny - Uničov 9.9. až 10.9. do 23:55

Olomoucký kraj Bývalá zámecká konírna - Lipník nad Bečvou 16.9. od 11:00 do 16:00

Olomoucký kraj Divadlo Šumperk 9.9. od 10:30 do 11:10, od 14:00 do 14:40

Olomoucký kraj Dům č. p. 29 - Uničov 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00; 16.9. až 17.9. od 10:00 do 17:00

Olomoucký kraj Dům Pod Podloubím - Muzeum Zábřeh 16.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Olomoucký kraj Evangelický kostel - Šumperk 9.9. od 12:00 do 17:00

Olomoucký kraj Evropský dům setkávání - tzv. Geschaderův dům - Šumperk 9.9. od 9:00 do 17:00; 10.9. od 9:00 do 15:00

Olomoucký kraj Expozice času - Šternberk 9.9. až 17.9. od 10:00 do 16:00

Olomoucký kraj Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Olomoucký kraj Filiální kostel sv. Barbory - Zábřeh 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Olomoucký kraj Historický pohon bývalého mlýna a truhlárny - Rapotín 9.9. od 14:00 do 17:00

Olomoucký kraj Hrad a zámek - Zábřeh 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Olomoucký kraj Chrám sv. Ducha - Šumperk 9.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Kaple sv. Michaela - Rapotín 9.9. od 14:00 do 17:00

Olomoucký kraj Kino Metro 70 - Prostějov 30.9. od 11:00 do 12:00, od 12:00 do 13:00

Olomoucký kraj Klášter Milosrdných bratří - Prostějov 24.9. od 8:00 do 9:30, od 9:30 do 11:00, od 11:00 do 12:30

Olomoucký kraj Kosovská rychta - Kosov 16.9. až 17.9. od 10:00 do 16:00

Olomoucký kraj Kostel Církve československé husitské - bývalá synagoga - Lipník nad Bečvou 16.9. od 10:00 do 16:00

Olomoucký kraj Kostel Církve československé husitské - Zábřeh 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Olomoucký kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Rapotín 9.9. od 14:00 do 17:00

Olomoucký kraj Kostel starokatolický sv. Jana Evangelisty - Šumperk 9.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Kostel sv. Barbory - Šumperk 9.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Kostel sv. Františka Serafinského - Lipník nad Bečvou 16.9. od 10:00 do 16:00

Olomoucký kraj Kostel sv. Jana Křtitele - Šumperk 9.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Kostel Zvěstování Panny Marie - Šumperk 9.9. od 9:00 do 17:00; 10.9. od 9:00 do 15:00

Olomoucký kraj Mariánský sloup - Šternberk 1.9. až 30.9.

Olomoucký kraj Mariánský sloup - Uničov 9.9. až 10.9. do 23:55

Olomoucký kraj Muzeum a galerie v Prostějově 15.9. od 14:00 do 16:30

Olomoucký kraj Muzeum rapotínské sklárny - Rapotín 9.9. od 14:00 do 17:00

Olomoucký kraj Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka 9.9. od 9:00 do 16:00

Olomoucký kraj Muzeum vězeňství – Šatlava - Uničov 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00; 16.9. až 17.9. od 10:00 do 17:00

Olomoucký kraj Národní dům - Prostějov 17.9. od 9:30 do 11:00

Olomoucký kraj Nový židovský hřbitov - Lipník nad Bečvou 16.9. od 10:00 do 16:00

Olomoucký kraj Nový židovský hřbitov - Prostějov 10.9. od 14:00 do 15:00

Olomoucký kraj Pavlínin dvůr - budova Vlastivědného muzea v Šumperku 9.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Radnice - Prostějov 16.9. od 13:00 do 13:55; 17.9. od 10:00 do 10:55, od 11:00 do 11:55

Olomoucký kraj Radnice - Šumperk 9.9. od 9:00 do 16:00; 10.9. od 9:00 do 15:00

Olomoucký kraj Radniční věž - Prostějov 16.9. od 14:00 do 14:55; 17.9. od 12:00 do 12:55, od 13:00 do 13:55

Olomoucký kraj Radniční věž s expozicí Pravěk Uničovska - Uničov 9.9. až 10.9. od 11:00 do 11:30, od 14:00 do 14:30; 16.9. až 17.9. od 11:00 do 11:30, od 14:00 do 14:30

Olomoucký kraj Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky - Postřelmov 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Olomoucký kraj Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Uničov 9.9. až 10.9. do 23:55

Olomoucký kraj Státní hrad Šternberk 1.9. až 30.9. od 10:00 do 16:00; 12.9. až 13.9. od 8:00 do 13:00; 16.9. od 10:00 do 15:00

Olomoucký kraj Státní okresní archiv Šumperk 9.9. od 9:00 do 14:00

Olomoucký kraj Střešní zahrada - Lipník nad Bečvou 16.9. od 11:00 do 16:00

Olomoucký kraj Šternberský klášter, chrám Zvěstování Panny Marie - Šternberk 1.9. až 30.9. od 10:00 do 16:00

Olomoucký kraj Vlastivědné muzeum Jesenicka - Jeseník 16.9. až 17.9. od 9:00 do 17:00

Olomoucký kraj Zámek Skalička - Zábřeh 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Olomoucký kraj Zvonice - Lipník nad Bečvou 16.9. od 10:00 do 16:00

Pardubický kraj Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie - Chrudim 9.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Areál zámku a zahrady Odborného učiliště v Chroustovicích 10.9. od 14:00 do 17:00

Pardubický kraj Augustova tiskárna - Litomyšl 8.9. až 10.9. od 17:00 do 20:00; 8.9. od 18:00 do 19:00; 9.9. od 11:00 do 12:00

Pardubický kraj Bývalý hostinec - Vysoká 1, Javorník 1.9. až 30.9. od 8:00 do 20:00

Pardubický kraj Červená věž - Litomyšl 9.9. od 10:00 do 17:00; 10.9. od 10:00 do 17:00

Pardubický kraj Dům U Rytířů, Městská galerie Litomyšl 8.9. od 17:00 do 18:00

Pardubický kraj Gočárova galerie - Pardubice 9.9. od 14:00 do 16:00; 10.9. od 10:00 do 18:00

Pardubický kraj Gymnázium A. Jiráska - vyhlídková věž - Litomyšl 9.9. od 9:00 do 16:00

Pardubický kraj Husův sbor - Vysoké Mýto 9.9. od 14:00 do 17:00

Pardubický kraj Husův sbor Litomyšl 9.9. od 10:00 do 18:00

Pardubický kraj Institut Paměti národa v Pardubicích - Machoňova pasáž 9.9. až 10.9. od 10:30 do 19:30

Pardubický kraj Kino Sokol - Litomyšl 10.9. od 13:00 do 14:00, od 15:00 do 16:00

Pardubický kraj Knihovní centrum u Vokolků - Pardubice 10.9. od 13:00 do 14:00, od 16:00 do 17:00

Pardubický kraj Kostel Nejsvětější Trojice - Vysoké Mýto 9.9. od 14:00 do 16:00

Pardubický kraj Kostel Povýšení sv. Kříže - Litomyšl 9.9. od 14:00 do 14:45, od 19:15 do 20:00; 10.9. od 14:00 do 14:45, od 19:15 do 20:00

Pardubický kraj Kostel sv. Bartoloměje - Pardubice 9.9. od 13:00 do 17:00

Pardubický kraj Kostel sv. Vavřince - Vysoké Mýto 9.9. od 10:00 do 15:00; 10.9. od 10:30 do 12:00

Pardubický kraj Kostel Zvěstování Panny Marie v Pardubicích 9.9. od 13:00 do 17:00

Pardubický kraj Krajská knihovna v Pardubicích 9.9. od 10:00 do 10:00

Pardubický kraj Latinská škola - Moravská Třebová 9.9. až 10.9. od 9:00 do 11:30, od 12:30 do 17:00

Pardubický kraj Litomyšlská brána - Vysoké Mýto 9.9. od 10:00 do 12:30, od 13:00 do 17:00

Pardubický kraj Mázhaus - dům "U Sv. Václava" - Pardubice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 18:00

Pardubický kraj Městská galerie Litomyšl - Litomyšl 8.9. od 17:00 do 18:00

Pardubický kraj Městská knihovna - Litomyšl 8.9. od 16:30 do 20:00; 9.9. od 7:00 do 20:00, od 14:30 do 15:30

Pardubický kraj Městské muzeum - Žamberk 9.9. od 13:00 do 18:00

Pardubický kraj Městské opevnění - Vysoké Mýto 1.9. až 30.9. do 23:55

Pardubický kraj Muzeum barokních soch - Chrudim 9.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Muzeum loutkářských kultur - Chrudim 9.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Náměstí Přemysla Otakara II. - Vysoké Mýto 1.9. až 30.9. do 23:55

Pardubický kraj Natura Park Pardubice - Ekocentrum Paleta - Pardubice 9.9. až 10.9. od 14:00 do 19:00

Pardubický kraj Novoměstská kašna - Chrudim 9.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Obřadní smuteční síň Svitavy 17.9. od 14:00 do 16:00

Pardubický kraj Památník Zámeček - Pardubice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 18:00

Pardubický kraj Piaristická kolej - Litomyšl 9.9. od 10:00 do 17:00; 10.9. od 10:00 do 17:00

Pardubický kraj Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže - Litomyšl 8.9. od 21:00 do 22:00; 9.9. od 21:00 do 22:00

Pardubický kraj Podkarpatský dřevěný kostelík - Dobříkov 10.9. od 15:00 do 18:00

Pardubický kraj PORTMONEUM museum Josefa Váchala - Litomyšl 9.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00; 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Pardubický kraj Pražská brána - Vysoké Mýto 9.9. od 10:00 do 12:30, od 13:00 do 17:00

Pardubický kraj Radnice - Pardubice 10.9. od 13:00 do 16:30

Pardubický kraj Regionální muzeum v Chrudimi 9.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Regionální muzeum v Litomyšli 9.9. od 9:00 do 17:00; 10.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Smetanův dům Litomyšl 9.9. od 10:00 do 11:00, od 11:00 do 12:00, od 14:00 do 15:00

Pardubický kraj Státní zámek Litomyšl 8.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Pardubický kraj Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice 9.9. od 13:00 do 13:30, od 14:00 do 14:30, od 15:00 do 15:30

Pardubický kraj Sušárna lnu - Lhůta 16.9. od 9:00 do 17:00; 17.9. od 9:00 do 17:00

Pardubický kraj Tyršova rozhledna - Žamberk 9.9. od 13:00 do 18:00

Pardubický kraj Východočeské divadlo Pardubice 10.9. od 14:00 do 17:00

Pardubický kraj Základní škola Litomyšl 9.9. od 10:00 do 11:00

Pardubický kraj Zámeček v Pardubičkách - Larischova vila 9.9. od 10:00 do 16:00

Pardubický kraj Zámek Pardubice - Východočeské muzeum v Pardubicích 10.9. od 10:00 do 17:00

Pardubický kraj Zelená brána - Pardubice 9.9. až 10.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 18:00

Pardubický kraj Zvonice - Vysoké Mýto 9.9. od 10:00 do 12:30, od 13:00 do 17:00

Pardubický kraj Zvonice Pardubice 9.9. od 14:00 do 16:00

Pardubický kraj Židovský hřbitov - Pardubice 10.9. od 13:00 do 17:00

Plzeňský kraj Barokní konírna Ve Dvoře - Spálené Poříčí 17.9. až 18.9. od 11:00 do 19:00

Plzeňský kraj Barokní sochy na náměstí - Spálené Poříčí 17.9. do 23:55

Plzeňský kraj Barokní špejchar Ve Dvoře - Spálené Poříčí 17.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Bašta s vestavěným altánem, ulice Třebízského - Rokycany 9.9. od 12:30 do 15:00

Plzeňský kraj Centrum paleobiodiversity - Rokycany 9.9. od 10:00 do 15:00

Plzeňský kraj Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Delta Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rokycanech 14.9. od 18:00 do 20:00; 16.9. od 14:00 do 16:00

Plzeňský kraj Jízdárna Světce - Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Kaple Panny Marie Bolestné - Rokycany 9.9. od 9:00 do 16:00

Plzeňský kraj Kaple sv. Václava v Borku a kamenný kříž - Rokycany 9.9. od 9:00 do 16:00

Plzeňský kraj Klášter a kostel sv. Maří Magdaleny a Alžběty, Muzeum Českého lesa - Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Klášter františkánů - Muzeum církevního umění plzeňské diecéze - Plzeň 16.9. od 10:00 do 18:00

Plzeňský kraj Kostel Nejsvětější Trojice s areálem - Rokycany 9.9. od 13:00 do 18:30

Plzeňský kraj Kostel Panny Marie Sněžné - Rokycany 9.9. od 9:00 do 12:30

Plzeňský kraj Kostel sv. Mikuláše - Spálené Poříčí 17.9. od 11:00 do 16:00

Plzeňský kraj Kostel sv. Václava - Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Lidový roubený dům č.p. 138 - Spálené Poříčí 17.9. od 9:00 do 17:00

Plzeňský kraj Městský dům - Muzeum Dr. Bohuslava Horáka - Rokycany 16.9. od 8:00 do 12:00, od 12:30 do 16:00

Plzeňský kraj Městský dům č.p. 23 - Muzeum loutek - Plzeň 16.9. od 10:00 do 18:00

Plzeňský kraj Městský chrám Nanebevzetí Panny Marie - Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Muzeum na demarkační linii - Rokycany 9.9. od 11:00 do 16:00

Plzeňský kraj Náměstí Svobody - Spálené Poříčí 17.9. do 23:55

Plzeňský kraj Památník na místě bývalé synagogy - Spálené Poříčí 17.9. do 23:55

Plzeňský kraj Pivovarské sklepy - Spálené Poříčí 17.9. od 10:00 do 10:00

Plzeňský kraj Příhradební ulička a věže (městské opevnění) - Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Radnice čp. 1 - Rokycany 9.9. od 9:30 do 14:00

Plzeňský kraj Rokycanův dům osvěty 9.9. od 9:00 do 16:00

Plzeňský kraj Státní okresní archiv Rokycany 9.9. od 10:00 do 16:00

Plzeňský kraj Vodní hamr - Dobřív 16.9. od 9:00 do 17:00

Plzeňský kraj Zámek - Spálené Poříčí 17.9. do 23:55

Plzeňský kraj Zámek - Tachov 9.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Zámek Josefa Hlávky - Lužany 8.9. až 9.9. od 10:00 do 17:00; 16.9. až 17.9. od 10:00 do 17:00

Plzeňský kraj Západočeské muzeum - Plzeň 16.9. od 10:00 do 18:00

Plzeňský kraj Židovský hřbitov - Spálené Poříčí 17.9. do 23:55

Plzeňský kraj Židovský kupecký dům - Spálené Poříčí 17.9. od 11:00 do 19:00

Středočeský kraj Arciděkanství Kladno 12.9. od 17:00 do 18:30

Středočeský kraj Areál radnice - Jílové u Prahy 9.9. od 16:30 do 17:00, od 17:45 do 18:15

Středočeský kraj Bývalý kapucínský hospic s kostelem Čtrnácti sv. pomocníků - Mělník 9.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Středočeský kraj Cífkův statek - Třebíz 9.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Červinkovský dům - Regionální muzeum v Kolíně 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Dačického dům - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 18:00

Středočeský kraj Děkanství - Kouřim 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Dům čp. 39 - Dolní Beřkovice 17.9. od 14:00 do 17:00

Středočeský kraj Dům čp. 86 ve Slaném 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Dům Mince - Jílové u Prahy 9.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Duslova vila - Městská galerie - Beroun 10.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Středočeský kraj Dvořákovo muzeum pravěku (Nová farní škola) - Regionální muzeum v Kolíně 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Evangelický kostel - Mělník 9.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Farní kostel sv. Havla v Liběchově 2.9. od 17:00 do 18:00; 9.9. od 17:00 do 18:00; 16.9. od 17:00 do 18:00; 23.9. od 17:00 do 18:00; 30.9. od 17:00 do 18:00

Středočeský kraj Historický vinný sklep pod školou - Liběchov 9.9. od 13:00 do 15:00

Středočeský kraj Hornické muzeum Příbram 16.9. od 9:00 do 21:00

Středočeský kraj Hrádek - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Hradiště Stará Kouřim - Kouřim 1.9. až 30.9. do 23:55

Středočeský kraj Chrám sv. Barbory - Kutná Hora 16.9. od 13:00 do 18:00; 17.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Chrám sv. Bartoloměje se zvonicí a kostnicí - Kolín 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Jenštejnský dům - Beroun 10.9. od 8:00 do 18:00

Středočeský kraj Jezuitská kolej - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 18:00

Středočeský kraj Kamenná kašna - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 11:00, od 14:00

Středočeský kraj Kamenný dům - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Kaple Bolestné Panny Marie - Beroun 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Středočeský kraj Kaple Božího hrobu - Slaný 9.9. od 9:00 do 13:00

Středočeský kraj Kaple Božího těla - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Kaple Panny Marie Pomocné - Kouřim 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Kaple sv. Václava - Jílové u Prahy 9.9. od 15:00 do 17:00

Středočeský kraj Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele - Kutná Hora 16.9. od 9:00 do 18:00; 17.9. od 10:30 do 18:00

Středočeský kraj Klácelka a Blaník - Liběchov 9.9. od 13:30 do 15:30; 10.9. od 13:30 do 15:30

Středočeský kraj Klášter Voršilek - Kutná Hora 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel Božího hrobu a sv. Ducha - Liběchov 9.9. od 14:00 do 17:00; 10.9. od 13:00 do 16:30

Středočeský kraj Kostel Církve československé husitské - Jílové u Prahy 9.9. od 15:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel Církve československé husitské - Kolín 10.9. od 12:00 do 18:00; 17.9. od 12:00 do 18:00

Středočeský kraj Kostel Českobratrské církve evangelické - Kolín 16.9. od 13:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel Matky Boží Na Náměti - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 12:30, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kladno 12.9. od 17:00 do 18:30

Středočeský kraj Kostel Narození Panny Marie - Kly - Záboří 10.9. od 12:00 do 14:00

Středočeský kraj Kostel Nejsvětější Trojice - Kouřim 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel Nejsvětější Trojice - Slaný 9.9. od 9:00 do 11:30, od 15:00 do 17:30

Středočeský kraj Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 12:30, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel Povýšení sv. Kříže - Hořín - Vrbno 17.9. od 11:00 do 18:00

Středočeský kraj Kostel sv. Bonifáce - Čáslav - Lochy 16.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel sv. Gotharda - Slaný 9.9. od 15:30 do 17:30, od 17:30 do 18:30

Středočeský kraj Kostel sv. Jakuba - Beroun 10.9. od 8:00 do 12:00, od 12:30 do 15:00

Středočeský kraj Kostel sv. Jakuba - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 12:30, od 13:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel sv. Jakuba v Jakubu - Církvice u Kutné Hory 16.9. až 17.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel sv. Jakuba Většího v Otrubech 9.9. od 16:00 do 18:30

Středočeský kraj Kostel sv. Jakuba Většího v Želenicích 9.9. od 9:00 do 12:00

Středočeský kraj Kostel sv. Jana Nepomuckého - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 18:00

Středočeský kraj Kostel sv. Prokopa v Chotouni 16.9. od 10:00 do 11:00

Středočeský kraj Kostel sv. Šimona a Judy - Dolín 9.9. od 9:00 do 15:00

Středočeský kraj Kostel sv. Štěpána - Kutná Hora - Malín 16.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel sv. Štěpána a zvonice - Kouřim 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel sv. Václava v Ovčárech 9.9. od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel sv. Vavřince - Církvice u Kutné Hory 16.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel sv. Vavřince - Kutná Hora - Kaňk 16.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Kostel sv. Vojtěcha - Jílové u Prahy 9.9. od 15:00 do 17:00

Středočeský kraj Kostel Všech svatých s kostnicí - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Kostel Zvěstování Panny Marie (Zábranský kostel) - Beroun 10.9. od 11:00 do 17:00

Středočeský kraj Loreta - Kosmonosy 8.9. až 10.9. od 12:00 do 17:00

Středočeský kraj Martinický dvůr - Slaný 9.9. od 10:00 do 14:00

Středočeský kraj Mašínův statek - Památník tří odbojů v Lošanech 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Měšťanský dům čp. 47 - Sklepení - Kouřim 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Muzeum lidových staveb v Kouřimi 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Muzeum Podblanicka - Benešov 9.9. až 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Muzeum Podblanicka - Vlašim 2.9. až 3.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Muzeum Podblanicka - Zámek Růžkovy Lhotice 9.9. až 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Nový židovský hřbitov - Kolín 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Plzeňská brána (Horní brána) - Beroun 10.9. od 8:00 do 18:00

Středočeský kraj Podlipanské muzeum v Českém Brodě 10.9. od 11:00 do 17:00

Středočeský kraj Pražská brána (Dolní brána) - Beroun 10.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Středočeský kraj Radnice - Beroun 10.9. od 9:00 do 12:00, od 12:30 do 17:00

Středočeský kraj Rašínovy objekty - Liběchov 9.9. od 10:00 do 13:00

Středočeský kraj Rodný domek Vítězslava Hálka - Odolena Voda 16.9. až 17.9. od 14:00 do 18:00

Středočeský kraj Rozhledna Vodárna - Kolín 10.9. od 9:00 do 17:00

Středočeský kraj Spolkový dům - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 10:00 do 18:00

Středočeský kraj Stará farní škola - Kolín 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Stará radnice - Muzeum Kouřimska v Kouřimi 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Starý židovský hřbitov - Kolín 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Středověké opevnění - Kouřim 1.9. až 30.9. do 23:55

Středočeský kraj Synagoga - Čáslav 16.9. až 17.9. od 10:00 do 16:00

Středočeský kraj Synagoga - Kolín 10.9. od 10:00 do 17:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Tvrz Hradenín 10.9. od 10:00 do 11:30

Středočeský kraj Umělecký (Papouškův) mlýn - Liběchov 9.9. od 10:00 do 20:00; 10.9. od 11:30 do 13:30

Středočeský kraj Valový areál u Mšeckých Žehrovic 9.9. od 14:00 do 16:00

Středočeský kraj Veigertovský dům - Regionální muzeum v Kolíně 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Velvarská brána - Slaný 9.9. od 13:00 do 16:00

Středočeský kraj Věž proboštského chrámu sv. Petra a Pavla - Mělník 9.9. od 9:00 do 16:00

Středočeský kraj Vlastivědné muzeum ve Slaném 9.9. od 9:00 do 16:00

Středočeský kraj Vlašský dvůr - Kutná Hora 16.9. až 17.9. od 9:00 do 18:00

Středočeský kraj Zahrada Klášterka - pozůstatky cisterciáckého proboštství sv. Martina - Kouřim 16.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Zámek - Dolní Beřkovice 16.9. od 13:00 do 17:00

Středočeský kraj Zámek - Liběchov 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Středočeský kraj Zámek v Zásmukách 9.9. od 10:00 do 22:00

Ústecký kraj Bašta - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Činoherní studio - Ústí nad Labem 17.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Děkanský chrám Nanebevztetí Panny Marie - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Dětský dvorek za DDM - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Distribuční transformátorová stanice - Jiráskova ul. - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Distribuční transformátorová stanice - Skalní ul. - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Dům kultury - Ústí nad Labem 9.9. od 11:00 do 11:00; 16.9. od 11:00 do 11:00

Ústecký kraj Dvorek S Duší - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Egermannův dům - Turistické informační centrum - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 11:30, od 12:00 do 16:00

Ústecký kraj Evangelický kostel - Roudnice nad Labem 16.9. od 10:00 do 12:00, od 14:00 do 16:00

Ústecký kraj Evangelický kostel - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Františkánský klášter - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Galerie Josefa Lieslera - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Galerie moderního umění - Roudnice nad Labem 16.9. od 10:00 do 17:00

Ústecký kraj Gotické dvojče – Dům umění, Litoměřice 9.9. od 10:00 do 20:00

Ústecký kraj Hrad Střekov - Ústí nad Labem 9.9. od 9:30 do 18:00; 10.9. od 9:30 do 18:00; 16.9. od 9:30 do 18:00; 17.9. od 9:30 do 18:00

Ústecký kraj Hudební dvorek - Hošťálkovo náměstí - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Chrám apoštola Pavla - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00; 16.9. od 19:00 do 21:00; 17.9. od 10:00 do 17:00

Ústecký kraj Knihovnický dvorek - Městská knihovna - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Kostel Církve československé husitské - Duchcov 9.9. až 17.9. od 11:00 do 15:00

Ústecký kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Církvice - Ústí nad Labem 9.9. od 15:00 do 18:00

Ústecký kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ústí nad Labem 9.9. od 10:00 do 16:00; 10.9. od 12:00 do 16:00; 17.9. od 12:00 do 16:00

Ústecký kraj Kostel Narození Panny Marie, klášter augustiniánů kanovníků - Roudnice nad Labem 16.9. od 11:00 do 16:00

Ústecký kraj Kostel Povýšení sv. Kříže - Kadaň 9.9. od 10:00 do 16:00; 10.9. od 10:00 do 13:00, od 15:00 do 16:00

Ústecký kraj Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Kostel sv. Floriána - Ústí nad Labem - Krásné Březno 9.9. od 10:00 do 14:00; 10.9. od 10:00 do 15:00; 16.9. od 10:00 do 14:00; 17.9. od 10:00 do 15:00

Ústecký kraj Kostel sv. Jakuba - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Kostel sv. Jakuba Většího - Svádov - Ústí nad Labem 9.9. od 10:00 do 12:00; 10.9. od 14:00 do 16:00

Ústecký kraj Kostel sv. Rodiny a sv. Alžběty - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Kostel sv. Václava - Valtířov - Velké Březno 9.9. od 10:00 do 12:00; 10.9. od 14:00 do 16:00

Ústecký kraj Křížova vila, pobočka Regionálního muzea - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Kulinářský dvorek - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Masarykovo zdymadlo na Střekově - Ústí nad Labem 9.9. od 10:00 do 16:00; 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Mederovský dvorek - Mederův dům - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Městská radnice - vyhlídková věž - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Městské lázně - Ústí nad Labem 9.9. od 10:00 do 16:00; 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Mikulovická brána - Kadaň 9.9. od 10:00 do 16:00; 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Muzeum lehkého opevnění VZ. 36 - Ústí nad Labem 9.9. od 10:00 do 16:00; 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Muzeum města - Ústí nad Labem 9.9. od 14:00 do 14:00

Ústecký kraj Muzeum v přírodě - Zubrnice 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00; 16.9. až 17.9. od 9:00 do 17:00

Ústecký kraj Palácová vila Carla Friedricha Wolfruma - Ústí nad Labem 16.9. až 17.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Palácová vila Carla Hermanna Wolfruma - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 9:00 do 16:00

Ústecký kraj Palácová vila Hanse Weinmanna - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 9:00 do 16:00

Ústecký kraj Palácová vila Ignaze Petschka - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Parní vodárna Střekov - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00; 16.9. až 17.9. od 10:00 do 17:00

Ústecký kraj Podřipské muzeum - Roudnice nad Labem 16.9. od 13:00 do 17:00

Ústecký kraj Radnice - Klášterec nad Ohří 12.9. od 15:00 do 17:00

Ústecký kraj Radniční věž - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Regionální muzeum K. A. Polánka - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Růžencová kaple - Kadaň 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Sedm bolestí Panny Marie - Klášterec nad Ohří 10.9. od 13:00 do 14:00

Ústecký kraj Severočeské divadlo - Ústí nad Labem 9.9. od 9:00 do 12:00

Ústecký kraj Správní budova ORLEN UniCRE - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s. - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 13:00 do 16:00

Ústecký kraj Stará papírna, pobočka Regionálního muzea - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Státní zámek - Velké Březno 9.9. od 10:00 do 21:00; 10.9. od 10:00 do 17:00

Ústecký kraj Svatojakubský dvorek - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Svatý Antonín Paduánský 17.9. od 15:00 do 18:00

Ústecký kraj Školní dvorek - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Ústecký kraj Veřejný sál Hraničář - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 14:00 do 22:00; 16.9. až 17.9. od 14:00 do 22:00

Ústecký kraj Věž Hláska - Roudnice nad Labem 16.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Vodní elektrárna Střekov - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Vrchnostenský pivovar Václava Eusebia z Lobkovic - Roudnice nad Labem 16.9. od 11:00 do 15:00

Ústecký kraj Vyhlídková věž Větruše - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 9:00 do 21:00; 16.9. až 17.9. od 9:00 do 21:00

Ústecký kraj Zámek Krásné Březno - sídlo ÚOP NPÚ v Ústí nad Labem 11.9. až 15.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Zámek Roudnice nad Labem s románským hradem 16.9. od 9:30 do 15:30

Ústecký kraj Zámek Trmice 10.9. od 10:00 do 16:00; 17.9. od 10:00 do 16:00

Ústecký kraj Zoologická zahrada - Ústí nad Labem 9.9. až 10.9. od 9:00 do 18:00; 16.9. až 17.9. od 9:00 do 18:00

Ústecký kraj Zřícenina hradu Šumburk - Klášterec nad Ohří 17.9. od 13:00 do 15:00

Ústecký kraj Železniční depozitář Národního technického muzea - Chomutov 16.9. od 10:00 do 17:00

Ústecký kraj Živý dvorek U Zlatého beránka - Žatec 16.9. od 13:00 do 18:00

Zlínský kraj Barokní opevnění - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Bývalá jezuitská kolej - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Bývalá synagoga - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Bývalá věznice - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Bývalý františkánský klášter - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Bývalý justiční palác (UMPRUM) - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Dominikánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Dům Portal - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Fara a farní zahrada - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Franklovka - Uherské Hradiště 10.9. od 10:00 do 11:00

Zlínský kraj Galerie Slováckého muzea - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Historická budova gymnázia - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:30 do 17:00

Zlínský kraj Chrám Mistra Jana Husa - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Kaple na Starém hřbitově - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Kaple sv. Alžběty - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 15:00

Zlínský kraj Kaple sv. Rocha - Uherské Hradiště 9.9. od 14:00 do 18:00; 10.9. od 10:00 do 18:00

Zlínský kraj Kaple sv. Šebestiána - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Kaplička Andělů strážných - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Kino Hvězda - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 10:00 do 15:00

Zlínský kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích 10.9. od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Kostel sv. Bartoloměje - Napajedla 23.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Kostel sv. Františka Xaverského - Uherské Hradiště 9.9. od 9:00 do 17:00; 10.9. od 11:00 do 17:00

Zlínský kraj Kostel Zvěstování Panny Marie - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Muzeum Jana Amose Komenského - Sloupový sál - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Muzeum Napajedla 23.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Panský Dům - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Park a skanzen Rochus - Uherské Hradiště 9.9. od 14:00 do 18:00; 10.9. od 10:00 do 18:00

Zlínský kraj Radnice - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Radnice na Masarykově náměstí - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Reduta - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Slovácké muzeum - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Sokolovna - Uherské Hradiště 9.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Thonetova vila - Koryčany 9.9. od 14:00 do 14:50, od 15:00 do 15:50, od 16:00 do 16:50; 10.9. od 10:00 do 10:50, od 14:00 do 14:50, od 15:00 do 15:50; 16.9. od 10:00 do 10:50, od 14:00 do 14:50

Zlínský kraj Trinitářský klášter - Zašová 2.9. až 3.9. od 9:00 do 17:00; 10.9. od 16:00 do 17:00; 17.9. od 16:00 do 17:00; 24.9. od 16:00 do 17:00; 28.9. od 16:00 do 17:00

Zlínský kraj Výšina svatého Metoděje - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00