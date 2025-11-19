ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků od ledna na pět let
Lídři koaličních stran ANO, SPD a Motoristů ve středu podepsali návrh na zmrazení platů politiků od příštího roku na letošní úrovni. Sněmovně ho podají ve čtvrtek. Novinářům to řekl předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Uvedl, že by zmrazení mělo trvat pět let od 1. ledna 2026. Podle plánovaného rozpočtu by platy ústavních činitelů, tedy i poslanců, měly v příštím roce vzrůst o pět procent. Návrh se nemá týkat soudců ani státních zástupců.
„Chceme, aby okamžitě zasedl Senát, kde má ovšem Fialova vládní koalice většinu. Teď se ukáže pravá tvář Fialovy vlády,“ řekl. Návrh změny zákona je třeba podle něj projednat i ve Sněmovně v zrychleném režimu, čemuž může končící koalice zabránit. Rychlý postup očekává Okamura i od prezidenta Petra Pavla.
Okamura řekl, že v návrhu jde jenom o platy politiků. Zdůraznil, že na projednání návrhu není čas. „Z důvodů toho, že je na to v podstatě měsíc a něco, tak v podstatě jsme se věnovali jenom platům politiků,“ řekl. Návrh proto chtějí tyto strany podat tak, aby ho Sněmovna mohla schvalovat ve zrychleném režimu už v prvním čtení. Návrh dostane k projednání vláda, která na to má 30 dní.
Zdůraznil, že nastupující koalice bude potřebovat pro svůj záměr i podporu ostatních stran. Pokud by jen dva poslanecké kluby z řad dosluhující vládní koalice podaly veto na zrychlené projednávání, tak se nestihne návrh projednat, podotkl. „My potřebujeme nutně spolupráci i stran Fialovy vládní koalice,“ řekl.
Nejbližší schůze Senátu bude ve středu 26. listopadu, další pak je plánována na středu 17. prosince a letos by měla být poslední.
Změna by zasáhla jen politiky
Také místopředsedkyně ANO Alena Schillerová sdělila, že návrh se týká pouze politiků, nikoli soudců a státních zástupců.
Návrh státního rozpočtu, který nyní projednává rozpočtový výbor, počítá s tím, že platy soudců a státních zástupců od příštího roku vzrostou o víc než 13 procent, platy vrcholných politiků o zhruba pět procent. Nový výpočet výdělků ústavních činitelů vyplývá ze zákona, který v březnu prosadila vládní koalice po přehlasování veta prezidenta Pavla.
Platy politiků, soudců či státních zástupců se od ledna mají zvednout automaticky podle předem známého vzorce. Ten uvádí, že výdělky politiků už nikdy nemohou z roku na rok růst o více než pět procent.
Řadový poslanec by měl od příštího roku nově pobírat základní plat 115 tisíc korun měsíčně, tedy o 5500 korun víc než letos. Předseda sněmovního a senátního výboru či komise si má polepšit o víc než 7500 korun na bezmála 162 tisíc korun. Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy parlamentní komory má vzrůst o víc než 10 tisíc korun na 219 300 korun a plat premiéra či šéfa komory se zvýšit o téměř 15 tisíc korun na bezmála 309 tisíc korun. Prezidentův příjem se má zvýšit z letošních 365 tisíc na víc než 383 tisíc korun. Politikům mají o pět procent vzrůst i jejich finanční náhrady, například na reprezentaci nebo na dopravu.
ANO před volbami deklarovalo, že chce stihnout zmrazení platů politiků ještě do konce roku. Pokud by to poslanci do 1. ledna nestihli, zmrazení by přišlo až v roce 2027.