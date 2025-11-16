Předplatné

Babiš neprodá Agrofert, je to složité, prohlásila Schillerová

Předseda ANO Andrej Babiš.

Předseda ANO Andrej Babiš. Zdroj: Michaela Szkanderová e15

ČTK
ČTK
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v rámci řešení svého možného budoucího střetu zájmů učiní nevratné kroky, Agrofert ale neprodá. Učiní to v den, kdy se stane premiérem, nebo den předem, podle toho, jak se dohodne s prezidentem Petrem Pavlem. V dnešním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekla místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová.

Podle Schillerové Babiš se svým řešením střetu zájmů vystoupí veřejně. Řešení je však podle ní složitý právní proces. Babiš je v současnosti řadový poslanec a do střetu zájmů by se dostal až v případě jmenování premiérem. "Měl by mít nějakou jistotu, když ty nevratné kroky učiní, že bude jmenován premiérem," uvedla Schillerová.

Babiš ve čtvrtek uvedl, že způsob, jakým vyřeší svůj střet zájmů, oznámí těsně před tím, než ho prezident jmenuje premiérem. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Prezident trvá na tom, že Babiš má ještě před jmenováním veřejnosti oznámit, jak svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert vyřeší. Babiš již dříve uvedl, že Agrofert neprodá a střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony.

Babiš neprodá Agrofert

Lidovci s podporou ODS, Starostů a nezávislých (STAN) a TOP 09 chtějí kvůli střetu zájmů pravděpodobného budoucího premiéra svolat mimořádnou schůzi Sněmovny. Babiš tak podle nich dostane příležitost veřejně objasnit, jak chce svůj střet zájmů před nástupem do vlády vyřešit. Podat návrh na svolání schůze chtějí strany v úterý. Podle Schillerové se Babiš na mimořádnou schůzi těší.

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se střetu zájmů vyhnul.

