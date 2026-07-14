Auto po nárazu minulo chodce o několik metrů. Turek čelí výzvám k odchodu
- Premiér Andrej Babiš připustil, že Filip Turek by měl rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal, pokud se potvrdí zveřejněné záběry.
- Opozice po nehodě požaduje nejen Turkův konec ve vládní funkci, ale i složení poslaneckého mandátu.
- Podle zveřejněného videa mohlo být jen několik metrů od mnohem větší tragédie mezi čekajícími chodci.
Pondělní nehodu poslance Motoristů Filipa Turka v centru Prahy by měla policie rychle vyšetřit, míní premiér Andrej Babiš (ANO). O situaci mluvil s předsedou Motoristů a vicepremiérem Petrem Macinkou. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal.
„Řekl jsem mu (Macinkovi), že pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie,“ uvedl premiér. Opozice po zveřejnění záběrů, podle nichž Turek předjížděl těsně před karambolem kolonu odbočovacím pruhem, volá po jeho konci ve Sněmovně.
Při nehodě se Turek střetl s nemocničním vozem, jehož řidič utrpěl zranění. Vyjádření Turka ČTK nadále shání stejně jako reakci Macinky, který dnes končí dvoudenní návštěvu Izraele.
Opozice žádá okamžitý konec Turka
„Vláda Turka zmocněncem jmenovala, tak ať Babiš na nic nečeká a sám ho ihned odvolá. Ale hlavně musí složit poslanecký mandát,“ reagovala na síti X na Babišovo vyjádření senátorka ODS Miroslava Němcová. Podle předsedy lidovců Jana Grolicha Turek musí skončit. Hned. „Toto musí premiér okamžitě vyřešit. Už je jasné, že nehodu způsobil, protože předjel kolonu v odbočovacím pruhu. Toto se nesmí stát žádnému motoristovi,“ napsal.
Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam Zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. Vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. Politici ve výzvách k rezignaci reagují i na video, které podle nich ukazuje, že Turek předjížděl kolonu odbočovacím pruhem.