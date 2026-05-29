Česká onkologie míří k moderním standardům. Technologie ZAP-X přináší přesnou léčbu bez operace
- Společnost Promedica přináší na český trh inovativní radiochirurgický systém ZAP-X, určený k léčbě onkologických a neurologických diagnóz.
Tato technologie využívá vysoce přesné záření přímo na nádor, což pacientům umožňuje léčbu bez nutnosti klasického chirurgického zákroku a dlouhé hospitalizace.
Podle odborníků a zástupců firmy má zavedení tohoto systému potenciál modernizovat infrastrukturu českých onkologických center a přinést nemocnicím i ekonomické úspory.
České zdravotnictví čeká další technologický posun. Radiochirurgický systém ZAP-X, který na český trh přináší společnost Promedica, může zásadně ovlivnit způsob léčby vybraných onkologických a neurologických diagnóz.
Zařízení využívá stereotaktickou radiochirurgii, tedy přesné zacílení vysoké dávky záření přímo na nádorovou tkáň bez nutnosti chirurgického zásahu. Oproti klasickým metodám tak minimalizuje zásah do zdravé tkáně a snižuje zátěž pro pacienta.
Technologie je již využívána na řadě prestižních zahraničních pracovišť a má evropskou certifikaci CE. Promedica ji nyní uvádí i v České republice, kde může posílit technologickou úroveň onkologických center.
„ZAP-X přináší kombinaci vysoké přesnosti, bezpečnosti a provozní flexibility. Věříme, že jeho zavedení pomůže českým zdravotnickým zařízením držet krok s nejvyspělejšími pracovišti v Evropě i ve světě,“ uvádí Daniel Janda, sales manager společnosti Promedica.
Zavedení do klinické praxe v České republice má potenciál dále přispět ke zvyšování kvality a efektivity onkologické péče a přiblížit tak české zdravotnictví k nejnovějším světovým standardům, což si myslí řada expertů.
Z pohledu zdravotnického trhu jde nejen o medicínskou inovaci, ale také o investici do modernizace infrastruktury. Zavedení takto specializovaných zařízení obvykle vyžaduje strategické plánování, odpovídající personální kapacity i návaznost na další léčebné modality.
Současně lze očekávat, že tlak na efektivitu zdravotní péče bude podporovat rozvoj ambulantních a minimálně invazivních metod. Ty totiž mohou vedle lepších výsledků pro pacienty přinášet i ekonomické úspory díky kratší hospitalizaci a nižší zátěži následné péče.