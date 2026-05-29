Předplatné

Česká onkologie míří k moderním standardům. Technologie ZAP-X přináší přesnou léčbu bez operace

Technologie ZAP-X přináší přesnou léčbu bez operace

Technologie ZAP-X přináší přesnou léčbu bez operace Zdroj: Profimedia.cz

red
Diskuze (0)
  • Společnost Promedica přináší na český trh inovativní radiochirurgický systém ZAP-X, určený k léčbě onkologických a neurologických diagnóz.

  • Tato technologie využívá vysoce přesné záření přímo na nádor, což pacientům umožňuje léčbu bez nutnosti klasického chirurgického zákroku a dlouhé hospitalizace.

  • Podle odborníků a zástupců firmy má zavedení tohoto systému potenciál modernizovat infrastrukturu českých onkologických center a přinést nemocnicím i ekonomické úspory.

České zdravotnictví čeká další technologický posun. Radiochirurgický systém ZAP-X, který na český trh přináší společnost Promedica, může zásadně ovlivnit způsob léčby vybraných onkologických a neurologických diagnóz.

Zařízení využívá stereotaktickou radiochirurgii, tedy přesné zacílení vysoké dávky záření přímo na nádorovou tkáň bez nutnosti chirurgického zásahu. Oproti klasickým metodám tak minimalizuje zásah do zdravé tkáně a snižuje zátěž pro pacienta. 

Technologie je již využívána na řadě prestižních zahraničních pracovišť a má evropskou certifikaci CE. Promedica ji nyní uvádí i v České republice, kde může posílit technologickou úroveň onkologických center.

„ZAP-X přináší kombinaci vysoké přesnosti, bezpečnosti a provozní flexibility. Věříme, že jeho zavedení pomůže českým zdravotnickým zařízením držet krok s nejvyspělejšími pracovišti v Evropě i ve světě,“ uvádí Daniel Janda, sales manager společnosti Promedica.

Zavedení do klinické praxe v České republice má potenciál dále přispět ke zvyšování kvality a efektivity onkologické péče a přiblížit tak české zdravotnictví k nejnovějším světovým standardům, což si myslí řada expertů. 

Z pohledu zdravotnického trhu jde nejen o medicínskou inovaci, ale také o investici do modernizace infrastruktury. Zavedení takto specializovaných zařízení obvykle vyžaduje strategické plánování, odpovídající personální kapacity i návaznost na další léčebné modality.

Současně lze očekávat, že tlak na efektivitu zdravotní péče bude podporovat rozvoj ambulantních a minimálně invazivních metod. Ty totiž mohou vedle lepších výsledků pro pacienty přinášet i ekonomické úspory díky kratší hospitalizaci a nižší zátěži následné péče.

Začít diskuzi

Komunální volby 2026 v Česku

V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).

Termín voleb

Doporučujeme

Články z jiných titulů