Česko vyhostí asi 70 pracovníků ruské ambasády. Čas na odchod mají do konce května | E15.cz

Ultimátum je naplněno. Poté co Rusko nereagovalo na výzvu ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) k návratu českých diplomatů do Moskvy, zastropovala česká vláda počet pracovníků na ruské ambasádě v Praze. A to na velikost české ambasády v Moskvě. Odejít tak musí na 70 zaměstnanců velvyslanectví, čas mají do konce května.