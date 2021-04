Český dům, obří zázemí pro byznysmeny v Moskvě, je v ohrožení | E15.cz

Vyhoštění dvacítky pracovníků zasáhlo českou ambasádu v Moskvě citelně a další problémy mohou ještě přijít v souvislosti se zákazem zaměstnávat místní personál. Moskva navíc naznačila, že jakékoli snahy o vrácení ruského majetku v Praze mohou vyústit v podobnou odpověď na druhé straně. Zjevně by se to týkalo Českého domu na lukrativní moskevské adrese, unikátního zázemí pro byznysmeny, kteří v zemi působí.

Vicepremiér a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) v úterý uvedl, že ambasáda v Moskvě je ve stavu, kdy může fungovat jenom s velkými obtížemi. Česko proto žádá o podporu od spojenců při zajištění jejího chodu.

„Ambasáda v Moskvě nyní podle všeho připomíná dům duchů. Myslím, že teď opravdu funguje jen v udržovacím módu,“ je přesvědčen někdejší velvyslanec v Rusku Petr Kolář. Obává se, že další problémy nejen na ambasádě, ale také v Českém domě mohou nastat. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová totiž sdělila, že pro českou misi už nebudou moci pracovat ruští občané.

„To je ten rozdíl mezi námi a Rusy. My zaměstnáváme v Moskvě velké množství místních sil, zatímco v Praze na ruské ambasádě žádné české síly nepůsobily,“ poznamenal.

Doufá však, že konzulární úsek velvyslanectví dokáže plnit alespoň základní funkci, tedy pomáhat Čechům v nouzi. Nedivil by se, kdyby kvůli velkým pracovním ztrátám omezil činnost jen na tuto aktivitu a z kapacitních důvodů přestal vyřizovat ruské žádosti o víza do České republiky.

Pokud bude Česko tlačit na navrácení části Stromovky zabrané Ruskem po roce 1968, rýsuje se další hrozba. „Jestliže se Praha se svými obzvlášť horlivými starosty odváží k použití jiných nástrojů, připomínáme, že česká strana má také značné nemovitosti v oblasti Tverské ulice v ruském hlavním městě,“ citoval Interfax vyjádření ruské diplomacie.

Šlo o zjevnou narážku na Český dům, který je nejen kulturním centrem, ale také jedinečným zázemím českého byznysu. Zřejmě žádný postkomunistický stát nemá z doby socialismu v Moskvě tak rozsáhlý areál. „Je to velice významný subjekt pro podporu nejen českých společností,“ tvrdí předseda Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS František Masopust s tím, že jej využívají i slovenské firmy.

„Dům nabízí více než stovku bytů a kanceláři pro firmy. Je to zkrátka obrovské zázemí, které našim firmám šetří peníze,“ zdůraznil. Ředitel domu Michal Florus nechtěl pohrůžku komentovat. V době telefonátu byl i on na nedobrovolné cestě z Moskvy do Prahy.

Největší český areál v zahraničí