Praha chce zmenšit „ruské městečko“ v Bubenči | E15.cz

Pondělní vyhoštění osmnácti ruských diplomatů a jejich rodin znovu otevřelo otázku, s jakými nemovitostmi ruské velvyslanectví nakládá v pražském sídle v Bubenči. Rusko tam od loňska získalo do vlastnictví více než třicet budov, ale řada z nich stojí na pozemcích státu. Pražská rada proto vyzvala vládu, aby jeden z pozemků získala zpět do užívání Pražanů.

Jedná se o půlhektarový pozemek v těsném sousedství ruského velvyslanectví a parku Stromovka, na kterém stojí pět bytových domů. Na rozdíl od sousedního pozemku, který i s budovou ambasády patří kompletně Rusku, náleží tento menší pozemek České republice.

„Proč má mít velvyslanectví Ruska k dispozici pozemek okupovaný od invaze v srpnu 1968? Tehdy vojska Varšavské smlouvy zabrala část Stromovky, a už to tak zůstalo,“ řekl předseda koaliční Prahy sobě Jan Čižinský, který výzvu inicioval. „Teď je chvíle tento pozemek od Ruska získat zpět pro obyvatele a návštěvníky Prahy,“ dodal.

Rada v pondělním usnesení vyzvala vládu, aby vyjednala uvedení rozlohy Velvyslanectví Ruské federace v Praze do stavu před 21. srpnem 1968 a obnovila na něm veřejně přístupnou zeleň. Zároveň by vláda neměla podle pražského magistrátu převádět další nemovitosti do vlastnictví Ruska jako vloni. Rada také požaduje ubrat parkovací místa určená pro ruské diplomaty.

Rada hlavního města Prahy právě vyzvala Vládu České republiky, aby vyjednala úpravu rozlohy Velvyslanectví Ruské federace do stavu před invazí vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968. Po 53 letech by měla okupace části Stromovky ze strany Ruské federace konečně skončit. pic.twitter.com/t6HWVJm7Nn — Jan Čižinský (@jancizinsky) April 19, 2021

„Ruské velvyslanectví zabírá zhruba o polovinu parkovacích míst více, než kolik dává Ruská federace k dispozici našemu velvyslanectví v Moskvě. Tento stav je třeba napravit a na uvolněných místech by měli mít možnost parkovat Pražané,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Problémem ovšem je, že na uvedeném pozemku, kde dříve bývaly zahrady, stojí pět bytových domů, které patří Rusku. Země je získala do vlastnictví loni v rámci řešení kauzy s obchodováním s byty. Rusko totiž posledních třicet let obývalo bubenečské domy a vily, které ovšem oficiálně patřily Česku a Rusko mělo jen oprávnění je užívat. Byť za oprávnění velvyslanectví nic neplatilo, profitovalo z pronajímání komerčních prostor i bytů, Upozornila na to média a z Česka byl kvůli tomu nakonec stažen ruský diplomat.

Ministerstvo zahraničí loni rozhodlo, že budovy a stavby, které Rusko, respektive Sovětský svaz, v Praze postavilo a prokazatelně zaplatilo ze svých peněz, se přepíšou v katastru nemovitostí na ruskou stranu. To samé mělo udělat Rusko ve prospěch Česka v Moskvě.

Ve výsledku tedy Ruská federace vlastní v pražské Bubenči 33 budov, k tomu další desítky nemovitostí, včetně pozemků, zahrad či garáží. Kromě budovy velvyslanectví jde o několik bytových domů i historických vil včetně domu po bývalém československém prezidentovi Edvardu Benešovi. Rusko dále vlastní budovy v Brně a Karlových Varech, a v jeho majetku je i rekreační středisko u Sázavy.

Aktivity z posledních měsíců ukazují, že Rusko chce dále rozvíjet svoji „malou Moskvu“ v Praze. V sousedství ambasády je nyní ruská střední škola, ruské obchodní zastupitelství i ruské středisko vědy a kultury. Deník N upozornil, že se velvyslanectví chystá stavět na Sibiřském náměstí, kde nyní stojí brutalistní budova sloužící jako pravoslavný chrám.

Podle deníku existují návrhy na výstavbu mohutného chrámu s mnoha kopulemi na jeho místě, ale i na stavbu pětipodlažního administrativního komplexu. Současná budova stojí na pozemku patřící České republice, se záměrem nesouhlasí radnice Prahy 6 i magistrát.

V Česku bylo před vyhoštěním zhruba 120 zaměstnanců ruského velvyslanectví, z toho více než 40 bylo diplomatů. Podle výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za loňský rok operovaly v Česku všechny ruské tajné služby. Čeští zpravodajci také zmínili, že dlouhodobým bezpečnostním problémem je naddimenzovaná velikost ruské ambasády v České republice.

„Osobně bych podpořil i výraznější snížení osazenstva ruské ambasády v Praze, aby to odpovídalo velikosti naší ambasády v Moskvě,“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Nastala doba, abychom se bavili s ministerstvem zahraničí i s vládou, zda se nějaké byty po vyhoštění diplomatů neuvolní,“ míní Hřib, který chce od vlády seznam bytů, které stát pronajímá ruskému velvyslanectví. „Namísto rozvědčíků by v nich mohli bydlet Pražané," dodal.