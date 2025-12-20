Předplatné

Další šance na mír? Spojené státy podle Zelenského navrhly přímá jednání v Miami

  • Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj odhaluje americký návrh na společné jednání v Miami, kde by ke stolu zasedli zástupci USA, Ukrajiny a Ruska současně.
  • Američané s Ukrajinci na Floridě jednali v pátek.
  • Na dnešek je v plánu schůzka s ruskou stranou.

Američané podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navrhli, aby se přímých jednání v Miami o možném konci ruské války na Ukrajině účastnili zástupci Spojených států, Ukrajiny i Ruska. Informuje o tom agentura AFP. Američané s Ukrajinci na Floridě jednali v pátek, na dnešek je v plánu schůzka s ruskou stranou.

"Pokud to dobře chápu, navrhli tento formát: Ukrajina, Amerika, Rusko," řekl Zelenskyj. Dodal, že by na jednání mohli být přítomni i zástupci evropských zemí a že "by bylo logické mít takovou společnou schůzku ... poté, co nám budou jasné výsledky schůzky, která se už konala".

Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev dříve během dneška uvedl, že míří do Miami na další jednání o Ukrajině. Na místě jsou ukrajinská i evropská delegace. Jednání zprostředkuje zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner.

AFP připomíná, že američtí vyjednávači se snaží prosadit plán, podle kterého by USA nabídly Ukrajině bezpečnostní záruky, nicméně by se zřejmě od Kyjeva očekávalo, že se vzdá určitých území. To ovšem ukrajinští představitelé i mnoho Ukrajinců odmítají.

Šéf americké diplomacie Marco Rubio v pátek slíbil, že Ukrajina nebude nucena k nějaké dohodě. a řekl, že "mírová nehoda nebude, pokud s ní nebude Ukrajina souhlasit". Dodal, že dnes by se mohl k jednání v Miami, odkud pochází, také připojit.

