Druhá největší zdravotní pojišťovna mění vedení. Do čela jde Ondřej Felix
- Novým generálním ředitelem druhé největší zdravotní pojišťovny v tuzemsku, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (ZPMV), bude od května Ondřej Felix.
- Správní rada ho dnes vybrala na svém mimořádném jednání, informovala pojišťovna v tiskové zprávě.
- Zdeněk Kostka, který pojišťovnu se zhruba 1,3 milionem pojištěnců vedl od roku 2015, v únoru avizoval, že na konci dubna z osobních důvodů odejde.
„Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 16 uchazečů, deset z nich splnilo podmínky a zúčastnilo se pohovorů před výběrovou komisí," uvedla mluvčí ZPMV Jana Schillerová.
Felix od ledna 2024 působil jako ředitel Zdravotnických zařízení ministerstva spravedlnosti. Předtím podle údajů na serveru LinkedIn pracoval jako ředitel nemocnice pro výkon zabezpečovací detence pankrácké věznice nebo lékař Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy.
Důvody Kostkova odchodu pojišťovna blíže neupřesnila. Loni v červnu správní rada pojišťovny v prohlášení pro média vyjádřila nespokojenost s komunikací ředitele Kostky a snížila mu odměny. S řízením pojišťovny ale výtky nesouvisí, sdělila tehdy rada.
Sporné zakázky
Server iROZHLAS.cz loni uvedl, že se dozorčí a správní rada pojišťovny zabývaly spornými zakázkami na marketing za desítky milionů korun zadané podnikateli Davidu Trávníčkovi, který čelí obžalobě z manipulace zakázek. Zadávání zakázek v ZPMV kritizoval na základě svých prověrek také Nejvyšší kontrolní úřad.
Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří v letošním roce s 560 miliardami korun, působí v něm sedm zdravotních pojišťoven. Změny na postu ředitelů jsou od začátku roku ve čtyřech z nich, včetně tří největších.
Správní rada největší Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), jejíž složení se obměnilo po nástupu nové vlády, odvolala v únoru ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka, nahradil ho jeho náměstek Ivan Duškov. V polovině března rezignoval ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Vladimír Matta, správní rada místo něj zvolila bývalého náměstka ředitele VZP a někdejšího poradce ministra Adama Vojtěcha (za ANO) Davida Šmehlíka.
Novou ředitelku má po 33 letech také nejmenší Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Darinu Ulmanovou na začátku letošního roku vystřídala vedoucí klientského centra pojišťovny Gabriela Kadlecová.
Ztrátově hospodařila letech 2022 až 2024 každá ze sedmi zdravotních pojišťoven působících v Česku. ČTK to zjistila z údajů ministerstva zdravotnictví (MZd). Pojišťovny dosud čerpaly z rezerv z předchozích let. Sněmovna dnes projednává návrh ministra Vojtěcha na přerozdělení rezerv VZP, které vznikly po registraci ukrajinských uprchlíků. Rozdělit je chce menším zdravotním pojišťovnám, což má vést k jejich finanční stabilizaci.