Historicky největší zásah v českém fotbale. Policie od rána zatýká špičky i hráče kvůli korupci a sázkám
- Policie od rána provádí historicky největší zásah v českém fotbale kvůli rozsáhlé korupci v souvislosti se sázkami.
- Detektivové z NCOZ za podpory Europolu a Interpolu zadrželi desítky osob od první ligy až po dorostenecké soutěže.
- Vedení FAČR svolalo mimořádný výbor a etická komise zahajuje řízení s více než 40 hráči, funkcionáři a kluby.
Policie od rána zasahuje kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami. Uvedl to server iSport.cz s tím, že policisté již zadrželi desítky lidí a že vedení Fotbalové asociace ČR (FAČR) kvůli situaci svolalo mimořádný výkonný výbor. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) potvrdila, že provádí úkony trestního řízení. FAČR tuto záležitost aktuálně řeší a jakmile zjistí veškeré náležitosti, vydá prohlášení.
Policejní zátah detektivů ve fotbale se týká podezření z korupce a z podvodného jednání kvůli sázkám na sportovní zápasy, potvrdilo dnes Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna bylo zadrženo několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků, uvedlo na webu VSZ.
„Náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Podle iSport.cz se na akci podílí i Europol a Interpol a razii předcházelo tříleté prověřování.
Místa žalobci nespecifikovali, na kauze se však s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) podílejí policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
Server uvedl, že policejní akce se týká i zápasů první ligy či mládeže. „Od 6:00 probíhá obří zásah, asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu,“ citoval z textové zprávy rozeslané předsedou FAČR Davidem Trundou členům výkonného výboru.
„Přesah zejména na Moravě, 99 procent, který se týká vyšších desítek osob. Jedná se o důsledek spolupráce FAČR a Policie ČR. Etická komise bude ještě dnes zahajovat řízení s více než 40 hráči, funkcionáři, rozhodčími a kluby včetně klubů nejvyšší soutěže až po 4. ligu plus ligy dorostu,“ napsal podle iSport.cz Trunda. Od 9:00 se šéf FAČR měl zúčastnit uvedení bývalého reprezentanta Přemysla Bičovského do Síně slávy, ale omluvil se.
Boris Šťastný důvěřuje policii
Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) na síti X uvedl, že situaci kolem zásahu ve fotbale pečlivě sleduje. "Plně důvěřuji spolupráci Policie ČR, mezinárodních policejních organizací, FAČR a UEFA Antimatchfixing Unit. Ovlivňování sportovních soutěží v souvislosti se sázkami je zhoubou sportu a nekompromisní boj proti match fixingu je třeba maximálně podporovat," napsal.
Policejní NCOZ ve své poslední výroční zprávě upozornila, že rozvoj sportovního sázení přes internet výrazně zvýšil objemy peněz, které tímto odvětvím procházejí. On-line propojení mezinárodního sportovního prostředí láká díky větším příležitostem k zisku organizované zločinecké skupiny, které se podle centrály na tzv. match fixingu - tedy ovlivňování sportovních zápasů - podílejí velmi často a využívají jej i k praní špinavých peněz z nelegálních sázek nebo jiných nezákonných aktivit.
Český trestní zákoník nepostihuje match fixing jako samostatný trestný čin. Ovlivňování sportovních soutěží může podle NCOZ spadat pod několik obecnějších trestných činů, zejména podvod či úplatkářství. U podvodů jde o ovlivnění zápasů s úmyslem dosáhnout finančního zisku, tedy například v situacích, kdy hráči, trenéři nebo rozhodčí úmyslně manipulují výsledky zápasů ve prospěch sázkařů.