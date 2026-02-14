Hypotéku splácí každý šestý do 30 let. Každý třetí se vzdal šance na vlastní bydlení
- Hypotéku splácí spousta i mladých občanů.
- Značná část se už však smířila s tím, že na vlastní bydlení nikdy nedosáhne.
- Investice většinou oscilují mězi dvěma a pěti miliony korun.
Hypotéku má v České republice každý šestý člověk do 30 let. Třetina mladých se ale smířila s tím, že na vlastní ideální bydlení nikdy nedosáhne. Nejčastěji to zdůvodňují drahým bydlením a právě nedostupnými hypotékami. Vyplývá to z průzkumu pro společnost Xella, kterého se zúčastnilo 1050 respondentů mezi 18 a 30 lety. Oproti generaci svých rodičů se mladí tolik nebrání bydlení v nájmu.
Hypotéku má v současnosti 16 procent mladých lidí, dalších 24 procent si ji plánuje vzít v nejbližších třech letech. Čtvrtina mladých by si úvěr chtěla vzít, ale myslí si, že v tuto chvíli má nedostatečné příjmy. Do bydlení by lidé do 30 let chtěli nejčastěji investovat mezi dvěma až pěti miliony korun.
"Mladí přitom nečekají, že situaci za ně někdo vyřeší. Třetina připouští, že na svém vysněném bydlení už nyní pracuje, další třetina věří ve zlepšení své finanční situace. Nejvíc je totiž trápí vysoké ceny nemovitostí a nedostupné hypotéky. A vědí, že s tímto problémem mohou bojovat především tím, že se budou snažit navýšit své příjmy,“ uvedl jednatel Xella pro ČR a Slovensko Igor Forberger.
Poměr lidí, kteří zvažují vlastní byt a nájem, je podle průzkumu poměrně vyrovnaný. Zatímco do vlastního chce v nejbližších dvou letech 23 procent mladých, nájmu se nebrání 16 procent z nich. V České republice přitom podle posledních statistických údajů bydlí ve vlastním bydlení zhruba tři čtvrtiny lidí.
U rodičů doposud podle průzkumu bydlí 35 procent mladých lidí. Ti, kteří se osamostatnili, zamířili ve 39 procentech případů do nájmu, a to ať s partnery, kamarády nebo samostatně. Čtvrtina lidí do 30 let pak dosáhlo na vlastní bydlení, ať už po rodičích nebo prostřednictvím hypotéky.
Podle analýzy realitní platformy Bezrealitky.cz rostly ve čtvrtém čtvrtletí ceny starších bytů, rodinných domů a nájmů meziročně o více než desetinu. Cena za metr čtvereční činila ve starším bytě 118 486 korun a v rodinném domě 66 047 korun. Nájmy pak v průměru byly 374 korun za metr čtvereční.
Z posledních údajů Swiss Life Hypoindexu vyplývá, že průměrná sazba hypoték počátkem února nepatrně meziměsíčně klesla o 0,01 bodu na 4,93 procenta. Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě se mírně snížila na 20 314 korun.
Podle dat serveru Platy.cz berou lidé pod 24 let v České republice v průměru 42 000 korun. Ve věkovém rozpětí mezi 25 až 34 roky to pak je 58 000 korun. Podle dat Českého statistického úřadu domácnosti v Česku vydávaly loni za bydlení v průměru 8897 korun měsíčně, tedy 15,9 procenta svých čistých příjmů.
Nejméně platili za bydlení lidé ve vlastním bytě. V průměru bez splátek hypoték či úvěrů a bez nákladů na rekonstrukce za ně utratili 7495 korun. Je to 13,6 procenta jejich příjmu. Nejvíc pak vydaly domácnosti v nájmu, a to průměrně 13 572 korun, tedy 30,1 procenta příjmu.