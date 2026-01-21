Loni se prodalo nejvíce bytů v historii. I přes zvyšující se ceny
- Byty se v Česku za poslední roky nejčastěji prodávaly díky nižším hypotečním sazbám.
- Ceny nemovitostí přitom zase o něco vyrostly, v Praze o devět procent, v Brně o jedenáct.
- Na trhu je ale stále málo bytů, mohou za to pomalé povolovací procesy.
Poptávka po nemovitostech ve dvou největších městech v Česku neutichá. V Praze i Brně se loni prodal rekordní počet bytů, a to i přesto, že neustále zdražují. Pravděpodobně to tak bude i nadále, protože zatímco zájem je stále velký, povolování je stejně tragické jako v minulosti.
V hlavním městě se loni prodalo dohromady 7800 nových bytů. „Ve srovnání s roky 2022 a 2023, kdy bytový trh téměř zamrzl, se jedná o téměř dvojnásobný růst. Poprvé v historii se také v Praze prodalo dva roky po sobě víc než sedm tisíc nových bytů,“ uvádějí developerské společnosti Skanska, Trigema a Central Group, které pravidelně zveřejňují data o trhu.
Loňský výsledek je o osm procent vyšší než o rok předtím. Je to také nejvíc prodaných bytů za poslední léta. Těch se loni v metropoli prodalo nejvíc od roku 2011, přičemž se překonal i rekord z roku 2021, kdy si Češi v metropoli koupili 7450 jednotek. Tehdy za to mohlo hned několik faktorů. Jedním z nich byl covid a s ním související nervozita a tedy i potřeba uložit peníze. Druhým pak nízké úrokové sazby hypoték.
Ty sehrávaly roli i loni. Úrokové sazby se postupně snižovaly až na úroveň okolo současných 4,5 procent. Celkový objem hypoték tak loni dosáhl na 321 miliard korun, což je meziročně o víc než čtyřicet procent. Podle developerů ale mohl hrát roli i nejistý vývoj na akciových trzích, který vedl lidi k tomu, aby své finance vložily do bezpečných nemovitostí. Vliv měla také odložená poptávka z let 2022 a 2023, kdy lidé čekají na vhodnější dobu k investici.
Zase dražší
Nejvíc bytů se prodalo v Praze 9, takřka čtvrtina z celého počtu, zároveň zde zůstává i nejvyšší nabídka z celého hlavního města, s téměř pětinovým podílem na nabídce následují Praha 5 a Praha 10. Nejdražší je Praha 2, kde průměrná cena přesahuje 233 tisíc korun za metr.
Byty přitom dál zdražují. Průměrná nabídková cena dosáhla na téměř 178 tisíc za metr čtvereční, což znamená o devět procent víc než předchozí rok. Průměrná prodejní cena je jen o tři tisíce nižší, což znamená její jedenáctiprocentní meziroční nárůst.
Důvodem je kromě růstu cen stavebních prací například také růst cen stavebních pozemků. „Téměř osm tisíc prodaných bytů je zcela rekordní výsledek. Trh ale stále brzdí nefungující povolování nových staveb a v poslední době také zcela neadekvátní růst cen stavebních dodavatelů,“ uvádí šéf Central Group Dušan Kunovský. Jeho společnost pozastavila na konci loňského roku kvůli cenám stavebních prací výstavbu.
Největší roli na českém trhu už mnoho let ale stále sehrávají stavební procesy. Poptávka stále víc a víc převyšuje nabídku. Tu by v Praze uspokojila výstavba deseti tisíc bytů každý rok, reálná čísla jsou přitom často na polovině i níže. Loni to bylo jen 5150 bytů, což je o deset procent méně než o rok předtím.
„Nabídka nových bytů v Praze byla ke konci roku 2025 ještě nižší než její dlouhodobý průměr, kolem kterého se pohybuje od roku 2022. Zůstává tak výrazně pod reálnými potřebami trhu,“ uvádí předseda představenstva Skanska Residential Petr Michálek.
Rekordy hlásí i Brno
V podstatě stejný vývoj zažívá i Brno. I tam se prodal rekordní počet bytů. Celkem 1405. Podle dat společnosti Trikaya je to nejvyšší roční počt prodejů za posledních téměř deset let. Tentokrát padl rekord z roku 2024, kdy se v moravské metropoli prodalo 1298 novostaveb. „Rok 2025 navázal na silnou poptávku, která se na trh vrátila po slabším roce 2023. Ukázalo se, že zájem o nové bydlení v Brně zůstává vysoký i při stále stoupajících cenách,“ uvádí předseda představenstva Trikaya Dalibor Lamka.
Průměrná nabídková cena nových bytů rostla v Brně v podstatě každý měsíc. Za celý rok se cena za metr zvýšila o více než 12 tisíc korun. Průměrná nabídková cena byla v prosinci na 145 700 korunách za metr, průměrná prodejní cena pak činila 137 tisíc korun. Nejvíc bytů se prodalo v části Trnitá, dále v Bosonohách, zájem byl ale také ve Starém Brně, Židenicích a Husovicích. Stejně jako Prahu i moravskou metropoli trápí vyšší poptávka než kolik bytů na trhu ve skutečnosti je.
V obou městech se pak prodávají nejvíce malé byty, které jsou sice dražší na metr čtvereční, ale levnější v celkové částce. Nejvíc prodaných bytů v Praze i Brně mají tak dispozici 2+kk, případně 1+kk. V Brně představovaly až osmdesát procent z prodaných bytů, v Praze pak sedmdesát.