Europoslankyně Kateřina Konečná dala k dispozici funkci předsedkyně KSČM, sdělil mluvčí strany Roman Roun. Komunisté po volebním neúspěchu, kdy se jim letos ani v rámci hnutí Stačilo! nepodařilo po čtyřech letech vrátit do Sněmovny, svolali mimořádný sjezd. Podle Rouna by se měl uskutečnit v prosinci v Praze.

Stačilo! ve sněmovních volbách nezopakovalo úspěch z evropských voleb a se ziskem 4,3 procenta hlasů se nedostalo do Sněmovny. „Cílem sjezdu bude definovat další směřování strany a rozhodnout o formě účasti v komunálních volbách. Součástí sjezdu bude i volba předsedy strany, protože předsedkyně Kateřina Konečná i přes plnou podporu všech členů ústředního výboru dala svou funkci k dispozici,“ uvedl Roun.

Ústřední výbor, který je nejvyšším orgánem komunistů mezi sjezdy, rozhodl podle Rouna o svolání mimořádného sjezdu v sobotu. „O tom, zda bude Kateřina Konečná opětovně zvolena předsedkyní, nebo zda bude do této funkce zvolen někdo jiný, rozhodnou delegáti mimořádného sjezdu,“ uvedla strana v tiskové zprávě.

Na sjezdu se dá podle mluvčího očekávat, že se bude probírat otázka spolupráce s dalšími politickými subjekty. „Nepředpokládáme zásadní změny, ale rozhodnutí je plně v kompetenci delegátů mimořádného sjezdu,“ dodal Roun. Delegáti se budou zabývat i přípravou dlouhodobého programu strany, který by měl schválit řádný sjezd KSČM naplánovaný na květen příštího roku.

