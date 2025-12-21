Aktualizováno: Krádež kabelů omezila provoz desítek vlaků v Praze, zpoždění bylo 2 až 3 hodiny
- Vlaky v Praze nabírají od rána zpoždění kvůli krádeži kabelů mezi Vršovicemi a hlavním nádražím; provoz je omezen na jednu kolej, opravy potrvají do 15:00.
- Pachatel ukradl asi 70 metrů kabelů, byl zadržen a předán policii; omezení postihlo desítky lokálních i dálkových spojů, některé regionální vlaky byly odřeknuty.
- Cestující mohou využít metro a tramvaje na vybraných linkách s uznávanými jízdenkami za zpožděné či odřeknuté vlaky.
Zpoždění až v řádu několika hodin nabírají od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní nádraží. Jezdí se tam nyní jen po jedné koleji. Opravy zřejmě potrvají asi do 15:00. Oznámili to mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka a dopravce České dráhy. Omezení se dotklo podle webu drah desítek vlaků, lokálních spojů i rychlíků. Některé regionální spoje musely dráhy odřeknout.
Omezení provozu kvůli krádeži začalo podle drah v 05:20. Zloděj podle Kavky ukradl asi 70 metrů kabelů zabezpečovacího zařízení u hlavního nádraží. „Pachatele zadrželi zaměstnanci Správy železnic a předali ho Policii ČR,“ sdělil. Policisté na síti X uvedli, že podle způsobené škody může pachatel skončit ve vězení až na osm let.
Dálkové spoje měly podle informací mluvčího Správy železnic původně zpoždění 60 až 90 minut. Odpoledne už podle informací redaktorů ČTK a podle údajů na webu Správy železnic bylo zpoždění u některých spojů dokonce i kolem dvou až téměř tří hodin. Místo zpožděných či odřeknutých lokálních spojů mohou lidé v Praze případně využít v některých úsecích metro a tramvaje, kde jim budou uznávány jízdenky na vlak. Jde o metro B v úseku Florenc - Smíchovské nádraží, metro C v úseku Florenc - Kačerov, tramvaj číslo 5 na trase Hlavní nádraží - Smíchovské nádraží, tramvaj 6 v úseku Nádraží Vršovice - I. P. Pavlova a tramvaje 7 a 11 v úseku Nádraží Vršovice - I. P. Pavlova.