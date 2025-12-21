Aktualizováno: Krádež kabelů omezila provoz desítek vlaků v Praze, zpoždění je až 100 minut
- Vlaky v Praze nabírají od rána zpoždění až 90 minut kvůli krádeži kabelů mezi Vršovicemi a hlavním nádražím; provoz je omezen na jednu kolej, opravy potrvají do 15:00.
- Pachatel ukradl asi 70 metrů kabelů, byl zadržen a předán policii; omezení postihlo desítky lokálních i dálkových spojů, některé regionální vlaky byly odřeknuty.
- Cestující mohou využít metro a tramvaje na vybraných linkách s uznávanými jízdenkami za zpožděné či odřeknuté vlaky.
Zpoždění až 100 minut nabírají od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní nádraží. Jezdí se tam nyní jen po jedné koleji. Opravy zřejmě potrvají asi do 15:00. Oznámili to dopoledne mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka a dopravce České dráhy. Omezení se dotklo podle webu drah desítek vlaků, lokálních spojů i rychlíků. Některé regionální spoje musely dráhy odřeknout.
Omezení provozu kvůli krádeži začalo podle drah v 05:20. Zloděj podle Kavky ukradl asi 70 metrů kabelů zabezpečovacího zařízení u hlavního nádraží. „Pachatele zadrželi zaměstnanci Správy železnic a předali ho Policii ČR,“ sdělil. Policisté na síti X uvedli, že podle způsobené škody může pachatel skončit ve vězení až na osm let.
Dálkové spoje mohou mít podle mluvčího Správy železnic zpoždění 60 až 90 minut, podle drah i 100 minut. Místo zpožděných či odřeknutých lokálních spojů mohou lidé v Praze případně využít v některých úsecích metro a tramvaje, kde jim budou uznávány jízdenky na vlak. Jde o metro B v úseku Florenc - Smíchovské nádraží, metro C v úseku Florenc - Kačerov, tramvaj číslo 5 na trase Hlavní nádraží - Smíchovské nádraží, tramvaj 6 v úseku Nádraží Vršovice - I. P. Pavlova a tramvaje 7 a 11 v úseku Nádraží Vršovice - I. P. Pavlova.