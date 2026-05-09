Ministerstvo práce navrhuje tři varianty řešení penzí náročných profesí. Ve hře je časnější odchod do penze
• Vláda chce rozšířit počet rizikových pracovních míst a nabídnout jím nové výhody.
• Jednat o tom chce na tripartitě.
• Nová pravidla mají začít platit od roku 2028.
Ministerstvo práce vidí tři možné varianty řešení penzí náročných profesí. Buď by byl pro zaměstnance s rizikovou prací dřívější důchod od státu, nebo by jim zaměstnavatelé povinně museli spořit na stáří, nebo by jako dosud část pracovníků měla nárok na dřívější penzi a část na příspěvky na spoření od zaměstnavatelů. Ve všech verzích by se okruh pracovníků měl proti dnešku rozšířit. Vyplývá to z podkladů pro tripartitu, které má ČTK k dispozici. Podle nich výdaje na penze vyšší odvody zaměstnavatelů o pět procent dlouhodobě nepokryjí, sazba by musela být výrazně vyšší.
"I přes skutečnost, že zaměstnavatel má povinnost postupně odvádět zvýšené pojistné až o pět procent, opatření bude mít v delším horizontu dopad na státní rozpočet," uvedli autoři.
Vláda ANO, SPD a Motoristů v programu slibuje důchod v 65 letech a úpravu penzí náročných profesí. Tripartita to měla projednat v březnu, kabinet bod stáhl. Se zástupci odborů a zaměstnavatelů ho chce probrat v pondělí.
Nárok na dřívější důchod mají pracovníci nejrizikovější čtvrté kategorie, zdravotničtí záchranáři a podnikoví hasiči po 2200 směnách v rizikovém prostředí. Zaměstnavatel za ně platí na odvodech pět procent navíc. Lidem ze třetí kategorie, kteří odpracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží či vibracemi aspoň tři směny za měsíc, musí podnik od letoška spořit na stáří čtyři procenta vyměřovacího základu.
Dřívější penze se týká 13.000 pozic čtvrté kategorie, několika tisíc záchranářů a 3000 podnikových hasičů. Povinný příspěvek na spoření je teď u 116.000 míst ve třetí kategorii. Celkem je ve čtvrté a třetí kategorii zhruba 509.000 postů.
Podle první varianty by se spoření zrušilo a dřívější důchod by měli i pracovníci třetí kategorie, jejich počet by se rozšířil. Druhá verze počítá s nynější dřívější penzí pro čtvrtou kategorii a povinným spořením zaměstnavatelů pro větší okruh lidí ze třetí kategorie. Ve třetí variantě je řešením pro všechny povinné spoření zaměstnavatelů.
Podle propočtů ministerstva pokrývají pětiprocentní odvody zaměstnavatelů u nynějších pracovníků dodatečné náklady na penze do průměrné doby sedmi let v náročné profesi. U více než deseti let rizikové práce stačí na třetinu výdajů. U lidí, kteří teprve začnou v rizikovém prostředí pracovat, by příjem z pěti procent odvodů převyšoval výdaje do průměrných osmi let v náročné profesi. Pokud by zaměstnanec pracoval v riziku do 12 let, pokrylo by se 80 procent nákladů. U rizikové práce v průměru přes 20 let by to byla polovina.
"Pokud předpoklady reflektují objektivně skutečnost expozice osob pracujících na rizikových pozicích, pak by pojistná sazba pro plné pokrytí musela být výrazně vyšší než stávajících pět procent," uvedlo ministerstvo.
Novela má platit od roku 2028. Resort ji letos připraví. Vláda ji má schválit v lednu 2027, v dalších měsících ji dostane Parlament a prezident. Podle ministerstva se zákon stihne i při případném vrácení Senátem či hlavou státu.