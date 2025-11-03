Mračková Vildumetzová ve středu skončí ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje
Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci hejtmanky Karlovarského kraje. V Senátu bude pokračovat. Uvedla to dnes na síti X. Do křesla hejtmanky se loni na podzim vrátila po pěti letech. Kraj prozatím povede její první náměstek Martin Hurajčík (ANO). Svolávat mimořádné jednání zastupitelstva podle něj není nutné.
„V tuto chvíli nemám jinou možnost, mám malého syna a cítím tu zodpovědnost,“ uvedla Mračková Vildumetzová. Řekla, že se její osobní situace v posledních měsících výrazně změnila. „A já se ocitla na životní křižovatce, kde jsem si musela vybrat. Zvolila jsem rodinu,“ dodala.
Kolegům ve vedení kraje chce být k dispozici i v budoucnu. „Vždy jim budu pomáhat, vždy se budu snažit být slyšet a vidět a vždy budu za náš kraj bojovat,“ podotkla. V práci hejtmanky ale podle svých slov už nemůže pokračovat naplno. „A proto ji přenechám někomu, kdo jí bude moci věnovat plnou pozornost,“ uvedla.
Loni při volbách do zastupitelstva Karlovarského kraje získala Mračková Vildumetzová 7528 preferenčních hlasů, několikrát více než další kandidáti. V minulém roce kandidovala za Sokolovsko i do Senátu a zvítězila, v prvním kole dostala 50,72 procenta hlasů. Musela se tehdy vzdát poslaneckého mandátu, protože není možné být zároveň senátorem a poslancem.
Hejtmankou Karlovarského kraje byla poprvé od prosince 2016 do konce roku 2019, kdy ve funkci skončila kvůli těhotenství. Do Sněmovny byla zvolena v roce 2017, o čtyři roky později mandát obhájila; od listopadu 2021 do září 2022 byla místopředsedkyní dolní komory.
Na podzim 2022 se stala terčem kritiky v souvislosti s kauzou Dozimetr, která se týká možné korupce kolem pražského dopravního podniku. Důvodem byly styky Mračkové Vildumetzové s podnikatelem Zakaríou Nemrahem, který je v případu jedním z obviněných a jenž byl svědkem na její svatbě a je také kmotrem jejího dítěte. Mračková Vildumetzová jakoukoliv spojitost s kauzou popírá, na konci září 2022 nicméně rezignovala na funkcí místopředsedkyně Sněmovny.