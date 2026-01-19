Předplatné

Na úřadu v Chřibské na Děčínsku se střílelo. Na místě dva mrtví

Střelba na úřadě v Chřibské (19. 1. 2026)

Střelba na úřadě v Chřibské (19. 1. 2026) Zdroj: ČTK/ Hájek Ondřej

Střelba na úřadě v Chřibské (19. 1. 2026)
Střelba na úřadě v Chřibské (19. 1. 2026)
3 Fotogalerie
ČTK
ČTK
Diskuze (0)
  • Po střelbě na městském úřadě v Chřibské zemřel jeden muž a útočník, šest lidí je zraněných.
  • Na místě zasahuje policie, záchranáři i hasiči; oblast je uzavřena, funguje krizová linka.
  • Do Chřibské míří ministr vnitra, na místě je policejní prezident a hejtman Ústeckého kraje.

Po dopolední střelbě na Městském úřadě v Chřibské na Děčínsku je mrtvý jeden muž a útočník. Šest osob se zranilo, minimálně jedna žena je zraněná těžce, informovala o tom policie na síti X. V Chřibské je policejní prezident, čeká se na příjezd ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO), poté podá policie informaci novinářům na místě.

Mezi zraněnými by měl být podle původních informací i jeden policista. Informaci o útoku zveřejnila policie krátce před 10:30. Informaci dostala od lidí z místa krátce po 10:00. Na místo vyjeli policisté, záchranáři a hasiči byli připraveni v záloze. Sirény byly slyšet po celé obci, zjistila ČTK. Policie uvedla, že je zřízena linka krizové intervence 974 421 158.

K události vyjíždějí také policejní psychologové, kteří jsou připraveni poskytnout dotčeným psychologickou pomoc a podporu. Oblast kolem městského úřadu na náměstí policie uzavřela. V současnosti je na místě stále mnoho záchranářů a prostor před úřadem policisté uzavřeli, dopravu odklání, zjistila na místě ČTK. Do Chřibské přijel také hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).

Město ve Šluknovském výběžku má asi 1300 obyvatel. Na žádost policie bylo připraveno v záloze šest jednotek hasičů, tři profesionální a tři dobrovolné, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Policie požádala občany, aby se vyhnuli místu zásahu kvůli průjezdu záchranářů.

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů