Na úřadu v Chřibské na Děčínsku se střílelo. Na místě dva mrtví
- Po střelbě na městském úřadě v Chřibské zemřel jeden muž a útočník, šest lidí je zraněných.
- Na místě zasahuje policie, záchranáři i hasiči; oblast je uzavřena, funguje krizová linka.
- Do Chřibské míří ministr vnitra, na místě je policejní prezident a hejtman Ústeckého kraje.
Po dopolední střelbě na Městském úřadě v Chřibské na Děčínsku je mrtvý jeden muž a útočník. Šest osob se zranilo, minimálně jedna žena je zraněná těžce, informovala o tom policie na síti X. V Chřibské je policejní prezident, čeká se na příjezd ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO), poté podá policie informaci novinářům na místě.
Mezi zraněnými by měl být podle původních informací i jeden policista. Informaci o útoku zveřejnila policie krátce před 10:30. Informaci dostala od lidí z místa krátce po 10:00. Na místo vyjeli policisté, záchranáři a hasiči byli připraveni v záloze. Sirény byly slyšet po celé obci, zjistila ČTK. Policie uvedla, že je zřízena linka krizové intervence 974 421 158.
K události vyjíždějí také policejní psychologové, kteří jsou připraveni poskytnout dotčeným psychologickou pomoc a podporu. Oblast kolem městského úřadu na náměstí policie uzavřela. V současnosti je na místě stále mnoho záchranářů a prostor před úřadem policisté uzavřeli, dopravu odklání, zjistila na místě ČTK. Do Chřibské přijel také hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).
Město ve Šluknovském výběžku má asi 1300 obyvatel. Na žádost policie bylo připraveno v záloze šest jednotek hasičů, tři profesionální a tři dobrovolné, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Policie požádala občany, aby se vyhnuli místu zásahu kvůli průjezdu záchranářů.