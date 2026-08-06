Patnáct let unikal za brutální vraždu. Nakonec ho prozradila jediná stopa z jiného případu
- Policie po 15 letech obvinila muže z brutální vraždy v pražském Karlíně.
- Zlom v případu přinesla až shoda DNA odebrané při letošním jiném trestném činu.
- Podezřelý skončil ve vazbě, motiv vraždy kriminalisté stále vyšetřují.
Kriminalisté dopadli díky shodě vzorku DNA člověka, kterého podezírají z vraždy muže spáchané před 15 lety v Praze. Podezřelého Čecha zadrželi ve Středočeském kraji. Za vraždu spáchanou zvlášť surovým a trýznivým způsobem mu hrozí 15 až 20 let vězení, k činu se nepřiznal. Soud ho poslal do vazby. Policie o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě.
Vražda, která doposud zůstávala nevyřešeným policejním „pomníčkem“, se stala v Karlíně mezi ulicemi Rohanské nábřeží a Sokolovská. Pejskař tam při venčení našel 11. listopadu 2010 mrtvého muže v travnatém porostu. „Od začátku bylo jasné, že se jedná o násilný trestný čin, jelikož poškozený měl několik desítek bodných i řezných ran a podříznuté hrdlo,“ popsali policisté.
Náhodná shoda DNA otevřela dávno odložený případ
Pachatele činu se policii nepodařilo dopadnout. Cizí DNA nalezená na místě neodpovídala žádnému záznamu v policejní databázi. Zlom v případu nastal až letos.
„V červnu totiž přišla z kriminalistického ústavu zpráva, že jim vyšla shoda vzorku DNA. Tato shoda byla se vzorkem odebraným podezřelému v letošním roce, a to v souvislosti s trestným činem nebezpečného vyhrožování, které podezřelý spáchal vůči své sestře v lednu v Jungmannově ulici v Praze 1,“ vysvětlila policie. Zdůraznila, že významnou roli sehrálo kvalitní ohledání místa činu z roku 2010 a zajištění stop, které tehdy provedli policisté ze stálé výjezdové skupiny.
Staré stopy znovu ožívají díky moderní forenzní technice
Kriminalisté z oddělení vražd ve spolupráci se zásahovou jednotkou pražské policie zadrželi podezřelého třiapadesátiletého muže minulý měsíc a zahájili jeho trestní stíhání. Motiv činu zatím není jasný. Policie doplnila, že nechá vypracovat znalecké posudky z oboru psychiatrie a psychologie.
Zavražděného muže policisté už dříve identifikovali jako bezdomovce ze Slovenska, který se narodil v roce 1960. V Praze několik měsíců přespával v parcích, na ubytovnách nebo u známých. Často navštěvoval sázkové kanceláře, kde se věnoval tipování výsledků sportovních zápasů.
Promlčecí doba u této vraždy byla podle vedoucího oddělení vražd pražské policie Aleše Stracha dvacetiletá. Aktuálně se všechny vraždy promlčují po 30 letech, přičemž část politiků včetně současného ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) prosazuje zavedení jejich nepromlčitelnosti. Argumentují mimo jiné právě možnostmi, které přináší analýza DNA a další moderní forenzní metody.