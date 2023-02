Pavel navštíví Zemana, nelíbí se mu spolupráce se soukromou bezpečnostní agenturou | E15.cz

„Prezident Miloš Zeman se setká v pondělí dne 13. února v 11:00 na zámku v Lánech se zvoleným prezidentem republiky Petrem Pavlem,“ informoval Ovčáček.

Petr Pavel: Navrhli jsme prezidentovi Zemanovi schůzku, která se uskuteční v pondělí 13. února — Jan Novotny (@JanNovotny) February 3, 2023

Mnoho rozhovorů, které Pavel poskytl médiím hned v prvním týdnu obhajoval tím, že to považuje jako přípravu na prezidentství. „Nešlo mi o to ukázat, že budu aktivistickým prezidentem, ale prezidentem aktivním,“ řekl Pavel. Nešlo podle něj vůbec o předstírání pravomocí. Příští týden si Pavel dopřeje odpočinku a v týdnu poté, co se sejde se Zemanem se uskuteční interní schůzky jeho týmu. Následně plánuje cestu do regionů, oznámil. Konkrétně jde o Karlovarský kraj, kde je většina starostů za hnutí ANO.

Pavel také uvedl, že má pochybnosti o hospodaření Hradu ale i hospodaření v Lánech. „Pokud se k vám dostane informace, že na hrade působí soukromá bezpečnostní agentura, která je vyňata z bezpečnostního režimu, působí na základě netransparentního financování, má přístup do chráněných prostor, tak mě samozřejmě zajímá, zda je tato informace pravdivá a na základě čeho na Hradě působí,“ uvedl Pavel na tiskové konferenci.

„Rád bych vládě pomohl s vysvětlováním toho, proč je potřeba udělat důchodvou reformu. Skučetně není čas jí odkládat,“ řekl Pavel k důchodvé reformě. Podle něj jsou jen omezené možnosti, jak reformu provést.

