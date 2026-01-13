Babiš zatím důvěru nezískal, schůze je přerušená. Na slovo čeká šedesát řečníků
- Vláda Andreje Babiše v úterý důvěru Sněmovny nezískala, schůze je přerušená.
- Premiér Babiš představil svou vizi fungování země, jeho předchůdce Petr Fiala kritizoval, že jde o nerealistické plány.
- Do debaty je přihlášeno na 60 poslanců, hlasovat by se mohlo ve středu večer.
Členové koaliční vlády Andreje Babiše (ANO), která v úterý předstoupila před Sněmovnu se žádostí o vyslovení důvěry, představovali hlavně svoje plány a záměry. Řada z nich také kritizovala předchozí vládu Petra Fialy (ODS). Fiala naopak zkritizoval vládu nynější.
Premiér Babiš v úvodu slíbil, že Česko a jeho občané budou pro vládu vždy na prvním místě. Z jeho úst i z úst ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) také zazněl slib, že vláda nezavede euro. Samotné hlasování o důvěře se však zřejmě uskuteční nejdříve ve středu večer, protože do rozpravy se hlásí na šest desítek poslanců. O důvěře vládě začala Sněmovna jednat kolem 13:00 a v 21:00 jednání přerušila do středečního rána.
Prezentace vládní vize
Podle Babiše je cílem vlády ANO, SPD a Motoristů prosperující, bezpečné a úspěšné Česko. Mělo by být nejlepším místem pro život na celé planetě, uvedl. Zkritizoval Fialovu vládu, která podle něho kromě jiného vytvářela chronický deficit a byla asociální, když reálné mzdy jsou podle Babiše o pět procent nižší než před pěti lety.
Slíbil například zavést státní spořicí dluhopisy pro občany jako bezpečný nástroj zhodnocení úspor a financování státu bez dalšího zadlužování v zahraničí. Chce také politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci.
Babišovo vystoupení před hlasováním o důvěře trvalo asi hodinu a 20 minut. V roce 2018 při stejné příležitosti hovořil ještě asi o 20 minut déle. Projev Petra Fialy v lednu 2022 trval asi 30 minut.
Kritika od Fialy
Fiala dnes řekl, že programové prohlášení Babišovy vlády vykazuje vyprázdněnost a obsahuje populistické sliby, za které zaplatí příští generace. Babišův kabinet označil Fiala za vládu destrukce, cynismu a sobectví. „Toto je vláda destrukce, která přišla zlikvidovat to, co fungovalo, ale nenabízí žádnou alternativu,“ prohlásil Fiala.
Předseda koaličního hnutí SPD a současně předseda Sněmovny Tomio Okamura prohlásil před poslanci, že vláda bude vládou zdravého rozumu a bude se řídit fakty. „Pro mě naše nová vláda znamená změnu hlavních principů. Je to změna kurzu směrem k větší svobodě, silnější demokracii a ke kritické diskusi,“ řekl.
Vicepremiér, ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka uvedl, že nynější kabinet vznikl i díky tomu, že většina lidí už nechtěla vedení země, které jim říká, že problémem nejsou špatná rozhodnutí státu, ale oni sami.
„Já myslím, že jedna z největších křivd posledních let nebyla ekonomická, byla lidská. Byl to pocit, že vláda se dívá na vlastní občany svrchu, že je považuje za problém, který je potřeba vysvětlit, napravit nebo dokonce umlčet,“ řekl Macinka.
Ministryně financí Schillerová slíbila mimo jiné snižovat náklady na státní administrativu o pět až deset procent ročně, sjednotit DPH v gastronomii na 12 procent a osvobodit spropitné od zdanění či obnovit elektronickou evidenci tržeb.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) označil za jednu z priorit budování protivzdušné obrany státu. Poznamenal také, že obrana Česka je založena na solidaritě a dodržování závazků mezi spojenci.
Kritiky se dnes dostalo vládě i od předsedy opozičních Pirátů Zdeňka Hřiba. Řekl, že Babišova vláda potáhne Česko zpátky na východ, do doby korupce, klientelismu a normalizace lži. Pirátští poslanci proto dnes ve Sněmovně chodili pozadu.