Grolich se uchází o předsedu KDU-ČSL a senátorské křeslo na Vyškovsku. Hejtmanem zůstane
- Jihomoravský hejtman Jan Grolich chce na dubnovém sjezdu usilovat o vedení KDU-ČSL a na podzim kandidovat do Senátu na Vyškovsku.
- Volby považuje za klíčové pro fungování demokracie a chce z lidovců vybudovat nejsilnější opoziční stranu.
- Straně slibuje nový program, ekonomickou kompetenci i přípravu na sněmovní volby, přičemž hodlá zůstat hejtmanem.
Jihomoravský hejtman Jan Grolich se bude na dubnovém sjezdu opoziční KDU-ČSL ucházet o vedení strany. Na podzim se chystá kandidovat do Senátu v obvodu Vyškov. Volby vnímá jako významné vzhledem k zachování fungování demokracie v zemi. Pozice mu podle něj pomůže také získat prostor k přípravě lidovců na příští sněmovní volby. Grolich na tiskové konferenci řekl, že je třeba voličům přinést novou nabídku. Strany nynější opozice jsou podle něj na startovní čáře a lidovci musí mezi nimi získat prvenství. Do roka od sjezdu chce přinést pro lidovce nový program.
Dosavadní předseda KDU-ČSL Marek Výborný ráno oznámil, že nebude post předsedy obhajovat. Uvedl, že pro výraznější úspěch křesťanskodemokratické politiky a pro oslovení širší platformy středových voličů je potřeba změna, která přinese do vedení KDU-ČSL svěžejší vítr.
„Na dnešní politické scéně chybí silná opoziční strana, lidovci jí budou,“ uvedl Grolich k tomu, co chce změnit. KDU-ČSL se podle něj musí víc zabývat řešením problémů lidí, získat ekonomickou kompetenci a změnit opoziční práci. Do strany chce přivést kandidáta na příštího ministra financí. Jako východisko z nynější situace na české politické scéně ovládané problémy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů vidí Grolich vznik úřednické vlády.
Grolich také řekl, že po případném zvolení do Senátu chce dál pokračovat jako jihomoravský hejtman. Funkce vnímá jako doplňující se. V souvislosti s dalším rozvojem strany hovoří jihomoravský hejtman o potřebě přicházet s vlastními programovými prvky, které bude moct KDU-ČSL přinášet do sněmovní debaty. Strana podle něj nicméně podpoří návrhy nynějšího kabinetu, pokud je bude považovat za smysluplné.