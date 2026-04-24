KDU-ČSL povede Jan Grolich. Na sjezdu vystřídal Marka Výborného
- Novým předsedou KDU-ČSL se na sjezdu v Ostravě stal jihomoravský hejtman Jan Grolich.
- Byl jediným kandidátem a získal 233 hlasů od 266 hlasujících delegátů.
- Ve vedení strany střídá Marka Výborného, mluví o novém začátku lidovců.
Novým předsedou KDU-ČSL v pátek delegáti ostravského sjezdu zvolili jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Byl jediným kandidátem, který se o nejvyšší stranickou funkci ucházel. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování.
Před sjezdem získal Grolich nominace ze všech 14 krajů. Ve funkci po dvou letech střídá Marka Výborného. Grolich chce, aby se strana více přiblížila lidem. Za hlavní výzvy považuje stárnutí populace, modernizaci země i místo Česka v Evropě.
Grolich bezprostředně po svém zvolení uvedl, že vedení lidovců nebere jako samozřejmost, ale jako velký závazek. Poděkoval za spolupráci stranickým kolegům. „Strašně moc si toho vážím. Bude to velká jízda. Ta hlavní message (vzkaz) je, že toto je teprve začátek. To není konec cesty, že jsem se stal předsedou strany, toto je teprve začátek nových lidovců,“ řekl Grolich.