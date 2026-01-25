Předplatné

Od Pirátů k ODS? Lipavský podle Kupky zvažuje členství ve straně

Jan Lipavský

Jan Lipavský Zdroj: Blesk:Tonda Tran

ČTK
ČTK
  • Jan Lipavský podle předsedy ODS Martina Kupky zvažuje vstup do strany.
  • Kupka Lipavského chválí za jeho zahraničněpolitické postoje.
  • ODS se zároveň chystá volit nové vedení poslaneckého klubu.

Bývalý ministr zahraničí, nestraník Jan Lipavský zvažuje podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky vstup do ODS. Nynější poslanec za občanské demokraty Lipavský bude viditelnou tváří poslaneckého klubu, řekl Kupka v rozhovoru v pro dnešní pořad České televize Týden v politice.

Lipavský byl v bývalé koaliční vládě Petra Fialy (ODS) ministrem zahraničí za Piráty. Po jejich odchodu z kabinetu zůstal členem vlády jako nestraník. Do Sněmovny byl Lipavský zvolen v říjnových volbách na pražské kandidátce Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) jako nominant občanských demokratů. Volby vyhrálo hnutí ANO, které utvořilo vládu s SPD a s Motoristy.

„Lipavský bude tvořit viditelnou tvář poslaneckého klubu, o tom není vůbec sporu,“ uvedl Kupka. Rozhodnutí o případném vstupu do ODS musí někdejší ministr zahraničí učinit sám a musí na to mít čas. Kupka poukázal na jeho pevné postoje například k ruské vojenské invazi na Ukrajinu, k pomoci napadané zemi a k podpoře Izraele. Postoje podle Kupky ukázaly i Lipavského politickou orientaci. „Představuje opravdu jeden z těch pevných a důležitých, silných bodů politiky ODS i do budoucna,“ dodal.

Po obměně vedení ODS bude v dohledné době volit vedení i poslanecký klub občanských demokratů, v jehož čele stojí Marek Benda. Složení vedení bude podle Kupky určitě odlišné od současného, Bendu ale podpořil. „Já bych Marka Bendu na post předsedy volil,“ řekl. Obsazení pozic místopředsedů by mělo podle Kupky odpovídat důležitým kompetencím. Půjde podle něho o lidi, kteří budou tvořit viditelnou část politiky ODS ve Sněmovně a oponovat vládním záměrům.

