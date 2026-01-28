Aktualizováno: Opozice chce hlasování o nedůvěře vládě kvůli zprávám ministra Macinky prezidentovi
- Opozice chce svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli zprávám ministra Macinky prezidentovi.
- Kritizuje premiéra Babiše, že výroky ministra neodsoudil a nevymezil se k jeho setrvání ve funkci.
- Podle opozice jde o zásah do dobrého jména Česka a ohrožení fungování demokratických institucí.
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše (ANO) kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.
Babiš podle opozice i přes opakované výzvy jasně neodsoudil Macinkovy výroky, neřekl podle nich také jasně, zda má ministr jeho podporu. „Ten zásah do dobrého jména ČR v zahraničí, naprosto nepřijatelný postup ministra zahraničních věcí, to je tak závažné ohrožení demokratických institucí, fungování českého státu navenek, že je naprosto jednoznačné, že je potřeba svolat mimořádné jednání o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše,“ řekl předseda ODS Martin Kupka.
Dodal, že ještě není vybraný termín. Podpisy budou ale shromážděné během odpoledne, uvedl předseda STAN Vít Rakušan.
Pro svržení kabinetu by bylo nutných nejméně 101 hlasů. Opoziční subjekty ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti mají ve Sněmovně 92 poslanců, koaliční ANO, SPD a Motoristé 108. K vyvolání hlasování je potřeba 50 podpisů poslanců.
Rakušan chce omluvu celé vlády
Rakušan už ve středu na plénu vyzval Babiše k omluvě prezidentovi za Macinkovy výroky. Navíc požadoval, aby Sněmovna projednala žádost o omluvu celé vlády. Předsedové dalších opozičních stran znovu chtěli po premiérovi Macinkovo odvolání z vlády.
Sněmovna pak odmítla v hlasováních všechny opoziční snahy o projednání aféry. Koalice ANO, SPD a Motoristů návrhy nepodpořila. Návrhy se týkaly údajného Pavlova vydírání, výzvy k Macinkově odvolání, Babišovy role i například zastupování Česka na letošním summitu NATO.
Prezident v úterý informoval o tom, že mu Macinka doručil prostřednictvím poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Hrad komunikaci zveřejnil. Macinkovi v ní jde o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, které hlava státu odmítá. Macinka své výroky za vydírání nepokládá. Podle ministra jde o snahu ovlivnit postoj, což je v politice podle něho podstatou každého vyjednávání.
Babiš ve středu ve Sněmovně řekl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. Před poslanci dále uvedl, že pokládá Macinkovy zprávy pro prezidenta za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem životního prostředí.