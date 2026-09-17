Pavel podepsal zavedení EET i změnu stavebního zákona, dvě sporné novely vetoval
- Nová EET se bude vztahovat i na platby kartou, nebude už ale nutné tisknout účtenky.
- Stavební zákon prezident podepsal s výhradami, chce mu ale dát šanci.
- Pavel vetoval návrhy, které by umožnily snadnější propouštění úředníků, i zákon, který by ho připravil o pravomoci.
Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který opět zavede elektronickou evidenci tržeb (EET), a také novelu stavebního zákona. Naopak vetoval návrh zákona o státních zaměstnancích a také spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací.
EET
V nové verzi EET už nebude nutné tisknout papírové účtenky, naproti tomu bude zahrnovat i bezhotovostní platby. Vláda si od znovuzavedení systému slibuje narovnání podnikatelského prostředí a dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně.
Zákon obsahuje také další daňové změny. Rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12procentní sazby daně z přidané hodnoty. Tiché víno má být opět daňově uznatelným darem. Od daně osvobozuje spropitné zaměstnancům v restauracích.
Evidence se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb, prodej vánočních stromků ale výjimku nedostal. Nebudou se evidovat ani tržby z provozování veřejných toalet. Evidence bude na rozdíl od dřívějška evidovat i bezhotovostní platby, nebude se ale vztahovat pro platby na dálku, například v e-shopech.
Živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční tržby do milionu korun, budou moct být od povinnosti evidovat tržby osvobozeni. Pro takové živnostníky se zvýší sazba paušální daně ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výše záloh na zdravotní a sociální pojištění zůstane beze změny.
Stavební zákon
Prezident podepsal také novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Novela počítá s tím, že stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem.
Zákon během svého projednávání v parlamentu čelil kritice opozice. Senát ho dokonce zamítl, ale koaliční většina ve Sněmovně ho přehlasovala a novelizaci stvrdila. Opozice předlohu označovala mimo jiné za novelu pro developery.
Pavel uvedl, že zrychlení a zjednodušení povolování staveb Česko potřebuje, zákon ale podle něho přináší i rizika. „Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit. Že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Podobné výhrady mám i já,“ uvedl prezident.
O námitkách, jak sdělil, mluvil s ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou (ANO) a informoval i její tým. Pavel uvedl, že některé mu vysvětlila. „Ze svých cest po České republice navíc vím, že obavy přetrvávají i mezi představiteli obcí. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci,“ zdůvodnil prezident svůj podpis.
Zákon o státních zaměstnancích
Petr Pavel naopak vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Zákon jde podle prezidenta proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy.
Novou úpravu zaměstnávání státních úředníků znovu posoudí Sněmovna. Koalice ANO, SPD a Motoristů má dostatečnou sílu prezidentovo veto přehlasovat tak, aby nová předloha nahradila od listopadu nynější zákon o státní službě. Odpůrci se obdobně jako Pavel obávají zejména politizace, ale i destabilizace státní správy.
„Státní správa má být profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům. Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak,“ uvedl prezident. Rozumím, jak sdělil, snaze zbavit stát úředníků, kteří nepracují nebo pracují špatně. „Nemohu se ale smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky prostě proto, že se po volbách změnila vláda,“ dodal.
Předloha mimo jiné ruší takzvaný bazén, tedy tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až čtyři pětiny platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. Pokud by pracovní místo bylo zrušené při systemizaci, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě.Dát výpověď státnímu zaměstnanci, stejně jako odvolat vedoucího státního zaměstnance, by bylo možné podle předkladatelů z důvodů vymezených zákonem. Ochrany před nezákonným postupem by se mohl úředník domáhat soudní žalobou.
Spor o vedoucí stálých misí
Prezident také podle očekávání vetoval další spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat.
Proti novele se postavil v srpnu i Senát, podle kterého je změna protiústavním zásahem do kompetencí hlavy státu. Úpravu, která je součástí norem souvisejících s kontroverzním zákonem o státních zaměstnancích, ale Sněmovna v září opětovně schválila hlasy vládního tábora. Stejný výsledek se čeká i v případě prezidentova veta.
„Jak už jsem řekl před summitem NATO, mým úkolem je chránit pravomoci prezidenta republiky. Nikoli je rozšiřovat, ale nedopustit ani jejich krácení pro své nástupce a nástupkyně. A budu to dělat i nadále,“ zdůvodnil svůj postoj Pavel s poukazem na dřívější spor mezi ním a vládou o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Odpůrci novely z řad opozičních zákonodárců předem avizovali, že normu v případě jejího opětovného přijetí napadnou u Ústavního soudu.