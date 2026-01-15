Předplatné

Po 26 hodinách debaty má vláda důvěru. Podpořilo ji 108 poslanců

  • Vláda Andreje Babiše získala důvěru Sněmovny po více než 100 dnech od voleb.
  • Pro kabinet hlasovalo 108 poslanců koalice ANO, SPD a Motoristů, opozice byla proti.
  • Hlasování završilo dosud nejdelší debatu o důvěře vládě, která trvala zhruba 26 hodin.

Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) bude vládnout s důvěrou Sněmovny. Poslanci rozhodli o jejím vyslovení dnes večer po více než 100 dnech od voleb loni v říjnu. Hlasování předcházela debata, která trvala celkem zhruba 26 hodin čistého času. Byla dosud nejdelší. Nynější jednání o důvěře kabinetu se odehrálo ve třech jednacích dnech.

V dolní komoře podpořilo vládu podle propočtu všech 108 poslanců trojice koaličních stran, tedy ANO, SPD a Motoristů. Proti kabinetu se vyslovilo 91 přítomných zákonodárců z opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Nehlasovala poslankyně STAN Barbora Urbanová, která se ze sněmovního jednání omluvila ze zdravotních důvodů.

Poslanci hlasovali po jménech podle abecedy od Moniky Brzeskové (KDU-ČSL), kterou určil los jako první v pořadí. Dnešní hlasování poslanců o důvěře Babišovu kabinetu se uskutečnilo 103. den od sněmovních voleb. Před čtyřmi lety vyslovila Sněmovna důvěru tehdejší koaliční vládě Petra Fialy (ODS) 96. den od voleb do dolní komory.

