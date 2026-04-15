Posílení zdravotnictví, potřeby armády a důchodci. Schillerová začíná ladit hlavní cíle rozpočtu
- Ministerstvo financí chystá první kroky pro přípravu plánu státních financí na příští rok.
- Vláda hodlá posílit zdravotnictví, pojišťovny žádají 30 miliard.
- Resort obrany předloží novelu armádní koncepce, která narýsuje hlavní akvizice a cíle náboru vojáků.
Po letošním seškrtání výdajů na obranu a tvrdé kritice americké diplomacie by armáda mohla v příštím roce dostat přidáno. Záležet bude na konkrétních potřebách vojska, na nichž pracuje ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). „Rozpočet je zatím v plenkách. V průběhu dubna nasbíráme prvotní požadavky ministerstev, pak se sejde vláda, samozřejmě i koaliční rada, abychom si řekli priority. Na všechno ale určitě nebude,“ řekla e15 ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Vláda klade důraz především na investice do zdravotnictví, proplácení nových léků a také na infrastrukturní projekty. Hodlá přidat i starším seniorům. Mimořádná valorizace penzí, kterou tlačí někteří koaliční politici, je však zatím nejistá. O podrobnostech návrhu státního rozpočtu začne Schillerová tento měsíc jednat s jednotlivými ministry. Premiér Andrej Babiš už naznačil, že schodek zřejmě převýší ten letošní, který má dosáhnout 310 miliard korun.
Armáda čeká na vývoj HDP
Ze slov Schillerové je jasné, že kabinet nadále hodlá dodržovat původní limit výdajů na obranu ve výši alespoň dvou procent HDP. To ukládá zákon, pro který hnutí ANO v minulém volebním období hlasovalo. K postupnému růstu obranných výdajů na pět procent HDP do roku 2035, jak se dohodlo NATO včetně Česka, tak země téměř jistě směřovat nebude.
„Zaměříme se na to, co vojsko potřebuje. To je prioritní. Ministr obrany chystá novelizovanou Koncepci výstavby Armády ČR,“ dodala ministryně. Zůna v únoru žádal o 60 miliard korun navíc, rychle však zacouval. „Vláda se opírá o zákon o financování obrany, který platí od roku 2023 a ten hovoří o minimálně dvou procentech HDP. To chce vláda dodržet,“ uvedl v rozhovoru pro týdeník Reflex. Jakou částku bude Schillerové navrhovat, ministr neupřesnil. Zmíněná koncepce, která narýsuje akviziční a náborové plány do roku 2040, bude podle něj schválena nejpozději do prosince.
Letos vláda armádě škrtla zhruba 20 miliard korun, výdaje na obranu se tak podle odhadů propadnou na 1,7 procenta HDP. V příštím roce by se tedy přibližně o tyto peníze mohl rozpočet resortu navýšit. O konkrétním čísle však Schillerová nechtěla spekulovat. Uvedla pouze, že klíčový bude vývoj HDP, podle něhož se dvouprocentní podíl přesně vyčíslí.
Nová, ale velmi drahá léčiva
Zcela jasnou prioritou kabinetu je zdravotnictví. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Ivan Duškov například hodlá začít proplácet velmi účinné, avšak drahé léky na Alzheimerovu chorobu. „Politici očekávají, že budeme do systému pouštět inovativní léčiva,“ řekl České televizi.
Ministryně financí potvrdila, že ve zdravotnictví se chystají změny. „Minulá vláda nechala zdravotní pojišťovny vyhladovět. Budeme se tedy bavit o platbě za státní pojištěnce. Musí se tam nalít další peníze, je potřeba upřesnit celkový objem,“ naznačila vývoj dalších debat. Doplnila, že opatření by vyžadovalo změnu zákona.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) chce pomocí výrazného růstu plateb státu za děti, důchodce či nezaměstnané poslat pojišťovnám rekordních třicet miliard korun. Z toho 18 miliard údajně potřebuje VZP. Schillerová se k záměru staví spíše skepticky. „Na úrovni vlády o tom debata nebyla, je to návrh pana ministra. Úplně jsem ho nepřijala za svůj, ještě to probereme,“ upozornila.
Mimořádná valorizace penzí?
Vláda rovněž hodlá pokračovat ve výstavbě dopravní infrastruktury. „Nemůžeme stavby zakonzervovat a přestat stavět jen proto, abychom měli hezká čísla v rozpočtu,“ zdůraznila šéfka státní kasy.
Velmi důležitý je pro koalici ANO, SPD a Motoristů také sociální systém. Starší senioři by se měli už od ledna dočkat posílení příjmů. Osmdesátníci mají dostat navíc pětistovku, pětaosmdesátníci tisícikorunu. A těm, kteří se dožijí devadesátky, má důchod narůst o 1500 korun. Mírně polepšit by si měli i lidé, kteří po přiznání důchodu nadále pracují nebo podnikají. Než jim zdravotní stav zamezí vydělávat, budou mít vyšší penzi o 1,5 procenta vyměřovacího základu.
SPD zároveň už delší dobu tlačí mimořádnou valorizaci důchodů, tedy jednorázový nárůst penzí nad pravidelné zvýšení, které připadá vždy na začátek roku. „O tom jsme se ještě vůbec nebavili. Vše bude součástí jednání vlády o prioritách,“ řekla Schillerová.
Kabinet musí návrh státního rozpočtu na příští rok schválit do 30. září. V říjnu pak začnou tento zásadní vládní návrh projednávat poslanci.