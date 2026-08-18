Rozpočtový schodek výrazně stoupne. Vláda sáhne k účetnímu triku a využije výjimku pro obranu
- Kabinet hodlá masivně využít výjimku z evropských fiskálních pravidel pro výdaje na obranu.
- Z pohledu Evropské unie jde o legitimní postup, NATO však může být proti.
- Rezort obrany předpokládá, že by si mohl meziročně polepšit až o 36 miliard korun.
Hospodaření státu na dluh se má příští rok prohloubit v řádu vyšších desítek miliard korun. Plyne to z informací deníku e15 a z odhadu odborníků. Zatímco letošní schodek státního rozpočtu je naplánovaný na 310 miliard korun, příští rok může výrazně převýšit hranici 350 miliard.
Podobně vysoké byly deficity jen za covidové pandemie a v prvním roce vlády Petra Fialy, kterou negativně ovlivnila energetická krize. Historicky nejhoršího výsledku dosáhl bývalý kabinet Andreje Babiše v roce 2021. Schodek tehdy nabobtnal na 420 miliard.
Koaliční vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů tentokrát hodlá masivně využít výjimku z evropských fiskálních pravidel. Ta umožňují odečíst od rozdílu mezi předpokládanými výdaji a příjmy státu investice do obrany nebo infrastruktury pro vojenské účely. Tato suma se má údajně pohybovat kolem 30 až 40 miliard korun. Fakticky to ale zadlužení Česka nijak nesníží. Země se pouze vyhne postihu ze strany Bruselu za nadměrný deficit.
Schillerová začala jednat s ministry
„Kolik přesně bude schodek činit, ještě není stanoveno. Do výjimky pro obranné investice se ale mají zaparkovat desítky miliard,“ řekl zdroj e15 blízký Strakově akademii.
Co všechno ministři započítají, se prý dosud ladí. Velmi pravděpodobně se ve výjimce objeví chystaná investice ve výši 1,23 miliardy korun do Letiště Karlovy Vary, o jehož převodu na armádu už kabinet rozhodl. Největší položky pak mají tvořit prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury, tedy některé nově budované dálnice nebo železnice.
Z pohledu Evropské unie jde o legitimní postup, NATO však může být proti. Poprvé Česká republika narazila letos, kdy aliance na základě nové metodiky žádný vykazovaný projekt neuznala. Nakolik bude další pokus úspěšný, se však ukáže až při příštím hodnocení. Současné sestavování státního rozpočtu na rok 2027 to neovlivní.
„Návrh rozpočtu je stále ve stadiu příprav. Jednotlivé rozpočtové kapitoly už předložily ministerstvu financí své požadavky, nyní se projednávají,“ uvedl mluvčí rezortu Filip Běhal.
Příprava finančního plánu se tak naplno rozběhla. V praxi to funguje tak, že si šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) zve na jednání o výdajích a úsporách jednotlivé vládní kolegy. Schůzky začaly v úterý.
Prioritami je doprava a zdravotnictví
„Hlavními prioritami jsou investice do dopravní infrastruktury a zdravotnictví,“ řekla Schillerová a zmínila mimo jiné nutnost většího množství přístrojů umožňujících prevenci onkologických onemocnění.
Vláda klade důraz také na kvalitní školství a zajištění dostatečných výdajů na obranu. Premiér Babiš minulý pátek ve vyškovském centru armádního výcviku slíbil dodržení dřívějšího stropu NATO ve výši dvou procent HDP.
Podle rezortu obrany by tak jeho rozpočet měl příští rok činit 191 miliard korun. Meziročně by si tedy mělo vojsko polepšit o 36 miliard. „Bude ale záležet na jednání vlády,“ upozornil Petr Pešek z tiskového oddělení ministerstva.
Konkrétní požadavky většiny ostatních rezortů jsou neveřejné. Schillerová má návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Podle dostupných informací využije celou zákonnou lhůtu a přesné údaje budou na stole až poslední srpnový den. Součástí debat je rovněž nárůst platů ve státní sféře, který požadují odbory, a mimořádná valorizace důchodů na začátku roku.
V dalších letech slibuje vláda úspory
Že rozpočtový schodek v příštím roce přesáhne 350 miliard korun, odhadla už dříve Národní rozpočtová rada. Ta zároveň nevyloučila ještě vyšší číslo s využitím „únikové výjimky“ v podobě zmíněných výdajů na obranu. Opozice v této souvislosti dokonce varuje před deficitem, jehož první číslo by začínalo čtyřkou.
Schillerová podobné obavy opakovaně odmítla. V dalších letech pak vláda hodlá schodek postupně snižovat. Slíbila to Evropské komisi, která už doporučila Radě pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) schválit revidovaný fiskálně-strukturální plán ČR na období 2027 až 2030, který má zlepšit ekonomickou kondici státu investicemi, bojem se šedou ekonomikou a digitalizací veřejné sféry. Úspory se mají pohybovat kolem půl procenta HDP ročně.