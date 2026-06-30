V politice zavádí metody z byznysu. Hejtman Kuba hledá mladé politiky překvapivým způsobem
- Hnutí Naše Česko je prvním subjektem, který si objednal program Institutu politické participace mladých.
- S náborem nadaných a schopných lidí bude pomáhat řada odborníků na politický marketing nebo strategickou komunikaci.
- Nižší desítky nových tváří do 35 let mají za formaci Martina Kuby kandidovat v příštích krajských a také sněmovních volbách.
Dva až tři mladé politické talenty v každém ze čtrnácti regionů včetně Prahy plánuje najít a vychovat hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Výběr a přípravu adeptů Kuba přirovnal k firemnímu HR. Inspiraci podle svých slov našel u britské Konzervativní strany.
Ty, co prokážou schopnosti a kompetence stát se politickými lídry a zastávat vrcholné posty ve veřejné a státní sféře, bude hnutí dlouhodobě podporovat a mimo jiné jim poskytne vzdělání v délce tří semestrů. Záměr se opírá o Institut politické participace mladých (IPPM), který náborový program vyvinul.
Známí političtí marketéři a stratégové
Kubovi bude pomáhat například politická marketérka Anna Shavit, která se v roce 2013 podílela na prezidentské kampani Karla Schwarzenberga a následně čtyři roky radila hnutí ANO. Shavit později pracovala i pro Českou pirátskou stranu nebo KDU-ČSL.
Mezi další známé osobnosti IPPM patří politologové Martin Lupa či Ladislav Mrklas. Šéfkou institutu je odbornice na strategickou komunikaci Alice Mikulášová. PR má na starosti Eva Davidová, která působila jako mluvčí bývalého ministra práce a sociálního věcí Mariana Jurečky. Naše Česko je prvním subjektem, který si program IPPM objednal. Cílem je přispět ke generační obměně politiků v Česku.
Příprava na krajské a sněmovní volby
Kuba představil první tři mladé tváře, které nasadí do letošních komunálních voleb v Jihočeském kraji. Jeho formace hodlá nabídnout voličům další kandidáty do 35 let i v krajských volbách za dva roky a především v souboji o Poslaneckou sněmovnu, který se koná v roce 2029.
„Politické strany jsou trochu uzavřené struktury, byl to jeden z důvodů mého odchodu z ODS. Mladí lidé mají pouze malou šanci na výraznější prosazení při řízení obcí, měst a krajů,“ řekl šéf Našeho Česka.
Hnutí podle něj nechystá nějakou jednorázovou náborovou akci. Náš přístup je založen na odborné HR strategii vyhledávání a dlouhodobého rozvoje talentů. Nadané mladé lidi budeme systematicky vzdělávat a pomáhat jim k růstu. S těmi nejlepšími počítáme do role budoucích politických lídrů,“ dodal. Kuba očekává, že se jeho hnutí přihlásí zhruba 250 zájemců, z nichž vybere dvacet až třicet nejlepších.
S nápadem využít institut přišli mladí
Námět využít metodiku IPPM vzešel od mladých tváří Kubovy formace, která představila tři politické talenty včetně Jana Lexy. „Mladé politika dlouhodobě netáhne, nevidí, že by se v ní mohli v dostatečné míře prosadit a dosáhnout nějakých podstatnějších změn ve prospěch své generace,“ míní Lexa.
Naději spatřuje Lexa v loňských sněmovních volbách, v nichž se nezávislým iniciativám podařilo představit veřejnosti dostatek mladých kandidátů a 12 z nich díky kroužkování prošlo do sněmovny. „Aby nešlo o jednorázový výkyv, jsou nutné výraznější změny. Je třeba identifikovat mladé talenty a dát jim šanci k rozvoji,” upozornil.
„Potřebujeme najít nejen ty, kdo mají ambice, ale především ty, kdo mají potřebné schopnosti. Jsme rádi, že nás Martin Kuba vyslechl a dal projektu profesionálního náboru zelenou,” doplnila Kristýna Cirhanová, další mladá tvář z hnutí Naše Česko.
Kubovo hnutí se poprvé utká o hlasy voličů v letošních komunálních a senátních volbách. Programové pilíře hodlá představit začátkem září. Profiluje se jako středopravicová formace, navazuje na hodnoty ODS.
Jak nábor nových politiků funguje
Program politického talent managementu IPPM představuje v českém prostředí nový odborný přístup k náboru politiků na pomezí psychologie práce, organizační psychologie, personalistiky a politologie. „Ve firmách je běžné, že výběr vrcholových manažerů probíhá podle jasně definovaných kompetencí. Pokud věnujeme takovou pozornost výběru generálního ředitele, který bude rozhodovat o firemních financích, měli bychom stejnou pozornost věnovat také výběru lidí, kteří budou rozhodovat o miliardách veřejných prostředků a budoucím směřování České republiky,“ zdůraznila ředitelka programu Politický talent management IPPM Lucie Dvořáková.
Program čerpá ze zkušeností britské organizační psycholožky Jo Silvester přizpůsobených českému prostředí. Základem je systematická práce s politickým talentem od jeho prvního rozpoznání až po dlouhodobý profesní rozvoj. „Vychází z poznatků organizační psychologie, psychologie práce, leadershipu a moderní personalistiky a současně zohledňuje specifika demokratické politiky,“ dodala Dvořáková.