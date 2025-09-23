Aktualizováno: Redlův přítel odkryl, jak přišel ke třem milionům. Soud v kauze Dozimetr bude pokračovat ve středu
V úterý ráno začal druhý den hlavního líčení v kauze Dozimetr. Do soudní síně dorazili dva obžalovaní – Michal Redl, který měl být hlavou organizované skupiny, a jeho blízký přítel, podnikatel Pavel Kos. Ten během pondělního líčení uznal svou vinu, před soudem bude vysvětlovat, jak měla fungovat organizovaná skupina ovlivňující pražský dopravní podnik. Sledujeme nejnovější informace z líčení.
Obžalovaný Kos hned na úvod znovu potvrdil, že se cítí vinen. Popsal svou patnáctiletou známost s Redlem, podnikatelé se měli vídat přibližně jednou týdně. Setkání byla jak přátelská, tak pracovního charakteru.
Kos dále vypověděl, že jako právnická osoba v roce 2018 finančně podpořil v komunálních volbách TOP 09 a STAN. Strany tehdy kandidovaly společně jako Spojené síly pro Prahu. Z podpory měl následně čerpat výhody a dostávat byznysové příležitosti. Kromě toho měl Kos společně s Redlem nabídnout Petru Hlubučkovi (další obžalovaný, bývalý náměstek primátora za STAN, pozn. red.) PR podporu pro volby v roce 2022. Mediální agentuře platil za kampaň přímo Redl a Kos. Kos dále řekl, že se mu investované prostředky vrátily v hotovosti přes obžalované firmy.
Konkrétní částky ani počet předávek peněz si Kos nepamatuje, mělo jich být ale více než pět. Na začátku spolupráce s Redlem údajně nic nekalého nespatřoval. „Až později se to rozrostlo v nějaké společenství, které si navzájem dávalo informace,“ řekl.
Muž také prohlásil, že jeho a Redla oslovil bývalý náměstek primátora s tím, aby mu našli vhodné lidi na pozice v dopravním podniku. Sehnali mu Mateje Augustína, který se následně stal ekonomickým ředitelem DPP. Jeho zvolení do funkce měl podpořit Hlubuček, Jiří Pospíšil z TOP 09, politické hnutí Praha Sobě, dozorčí rada i představenstvo dopravního podniku. „Je možné, že jsme z toho měli nějaké výhody. Nepamatuji si konkrétně jaké, ale byly to ekonomické výhody,“ dodal.
Redlův blízký přítel dál před soudem vysvětlil, jak měl být na místo šéfa IT jednotky dosazen Luděk Šteffel. Jeho předchůdce Lukáš Malich, kterého odvolal tehdejší ekonomický ředitel Augustín, měl odejít kvůli neshodám s vedením. Kos měl následně Šteffela doporučit Redlovi. „Ten mohl vyslovit přání, keré mohlo být vyslyšeno,“ dodal.
Šteffel přitom podle Kose původní výběrové řízení nevyhrál, to ale bylo nakonec zrušeno. Kos se domnívá, že to „musel zařídit Hlubuček.“
Schůzky v hotelu a kontroly odposlechů
Skupina se podle Kose měla setkávat v hotelu Republika, pokoje pronajímal obžalovaný na své jméno. Potvrdil také, že členové kontrolovali možné odposlechy a částky preventivně zapisovali do tabulky. Sám Kos si měl od roku 2018 do 2022 přijít zhruba na tři miliony korun.
Soudce nechal přehrát několik videonahrávek a zvukových záznamů. Na videu z února 2021 jsou v Redlově bytě Kos a Ivo Pitrman; Kos tam podle svých slov nic podstatného neříká, je ale vidět, jak ukládá obálku s penězi do batohu. O jakou částku šlo si ale nevzpomíná.
Několik minut po šestnácté soud skončil, obžalovaný vypovídal kolem šesti hodin. Pokračovat bude i ve středu, kdy se má soudce vypořádat s prohlášením Kose o vině a s námitkou vznesenou exnáměstkem Hlubučkem.
Redl rozdával úkoly a rozděloval peníze
Podle obžaloby skupina vedená Redlem přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Zlínský podnikatel podle státního zástupce Adama Borguly rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí – jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U někdejšího ekonomického ředitele DPP Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.
Kauza Dozimetr
Redl podle státního zástupce společně se svým blízkým přítelem Kosem, Hlubučkem a podnikateli Dovhomiljou a Nemrahem založili v roce 2019 organizovanou zločineckou skupinu. Její členové postupně dosadili na vybrané manažerské pozice v DPP lidi, kteří jednali v jejich zájmu a sami se následně stali členy skupiny. Šlo o vedoucí pracovníky, kteří měli vliv na veřejné zakázky.
Nejprve podle státního zástupce Borguly vybral Redl Mateje Augustína, Hlubuček ho pak koncem roku 2019 prosadil v dozorčí radě jako ekonomického náměstka DPP. Následující rok obsadili členové skupiny i místa vedoucího jednotky informačních technologií právního odboru a odboru Technické správy objektů. Dosadili do nich Luďka Šteffela, Dalibora Kučeru a Martina Vejsadu.
Redl činnost skupiny podle státního zástupce řídil – nejprve z bytu v pražské Revoluční ulici, pak v Dlážděné ulici. Rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze z úplatků. Jeho přítel Ivo Pitrman ho vozil a schůzek v konspiračních bytech se účastnil. Taky skupině zajišťoval ochranu, aby je neodhalila policie. Skupina se také různými způsoby snažila zabránit tomu, aby je někdo mohl odposlouchávat.
Mezi veřejné zakázky, které se skupina rozhodla ovlivnit, patřil podle Borguly například projekt u stanice metra Nádraží Holešovice. O zprostředkování pětimilionového úplatku požádala bývalého šéfa pražského dopravního podniku Martina Dvořáka. Muž byl obviněn až letos v září, údajně po Augustinově výpovědi na policii. Vinu odmítá.
Žalobce zmínil také zakázku za 300 milionů na podporu a rozvoj vnitřního dopravního informačního systému, kterou uzavřela s DPP společnost Uniprog Solutions. Členové skupiny žádali za zmanipulování těchto a dalších tendrů milionové úplatky. Redla viní žalobce také z drogových trestných činů.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.
Soud pro dnešek skončil a bude pokračovat opět ve středu.